9月22日星座運勢／魔羯別借錢給親友！ 天秤獲得佳人芳心
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座
工作：準備教育員工
感情：可以稍喘口氣
財運：找到績優股票
幸運色：黑色
貴人：牡羊
小人：雙子
雙子座
工作：放下心中糾結
感情：多位對象出現
財運：想要休息片刻
幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
天秤座
工作：大聲說出想法
感情：獲得佳人芳心
財運：放下心中慾望
幸運色：藍色
貴人：雙子
小人：獅子
【土象星座】
魔羯座
工作：優勝成為第一
感情：兩人如膠似漆
財運：拒絕親友借貸
幸運色：灰色
貴人：獅子
小人：牡羊
金牛座
工作：煩惱可以解除
感情：家庭幸福美滿
財運：立下驚人目標
幸運色：白色
貴人：處女
小人：天秤
處女座
工作：一切如願美好
感情：全家幸福美滿
財運：放下心中牽掛
幸運色：鐵灰色
貴人：金牛
小人：處女
【水象星座】
巨蟹座
工作：出手協助晚輩
感情：心中疑慮消失
財運：得到投資秘訣
幸運色：黃色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
天蠍座
工作：嚴格要求自己
感情：修飾說話技巧
財運：得到家人幫助
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：雙子
雙魚座
工作：放下嚴格標準
感情：散發個人魅力
財運：努力賺更多錢
幸運色：海洋藍
貴人：天秤
小人：雙魚
【火象星座】
牡羊座
工作：表現自己作品
感情：照顧家人心情
財運：祈求幸運降臨
幸運色：紫色
貴人：雙子
小人：魔羯
獅子座
工作：思考未來發展
感情：得到伴侶讚賞
財運：拼命急起直追
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：獅子
射手座
工作：面對貴賓客戶
感情：兩人修復情感
財運：堅持心中己見
幸運色：褐色
貴人：魔羯
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
