台鋼女神一粒「無預警換新髮色」！掰了棕髮…震撼3.7萬人：完全可以

記者潘慧中／綜合報導

台鋼Wing Stars啦啦隊女神一粒（趙宜莉）憑藉亮麗外貌、葉保弟應援曲在網路爆紅，儘管工作變得忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。近日格外引起討論的是，她居然悄悄換了新髮色！

▲一粒悄悄換髮色。（圖／翻攝自Instagram／ilixoxov）



一粒原本是以淺棕色長直髮亮相，帶有亞麻感的柔和色澤，營造清新自然的氣質。沒想到17日曝光的近況照中，可以看到她染成了深黑色，搭配微捲髮絲，讓五官更加立體，散發出成熟優雅的氛圍。

▲一粒原本是淺棕髮色。（圖／翻攝自Instagram／ilixoxov）



從淺棕到深黑，不僅展現一粒造型上的多樣性，更完美詮釋了從清新到知性的雙重魅力，難怪貼文上傳後立刻吸引3.7萬人按讚，大批粉絲都紛紛留言直誇：「黑髮完全可以！有夠美！」

▲一粒也很適合深色髮。（圖／翻攝自Instagram／ilixoxov）



事實上，一粒不只擅長應援，就讀輔仁大學時期，雙主修織品服裝學系織品服飾行銷組、法文系的她，多益成績高達960分，因此之前還在邦交國史瓦帝尼總理、親王來台參訪T1職籃台南台鋼獵鷹主場時，憑藉出色的外語能力成為禮賓成員之一。