專訪／HowHow遭廠商嗆「難笑」遇挫折！　頻道創立18年心路歷程曝光

記者孟育民／專訪

知名網紅HowHow（陳孜昊），YouTube頻道「HowFun」累積154萬訂閱，在網路上有「廢片始祖」、「業配之王」的稱號。他也不斷挑戰自我，日前更攜手漫畫小說平台MOJOIN出BL小說《HowHow 夢遊腐境》，化身故事男主角，展開令人臉紅心跳的戀愛。他接受《ETtoday星光雲》專訪，談及成為創作者的心路歷程！

▲HowHow接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

HowHow從小家裡沒給他過多框架限制，僅要他為自己的選擇負責，他大學原本是學經濟相關，畢業後才改念影像，在26歲明確要把YouTuber當作職業，「當時網紅還沒盛行，不知道可以賺錢，我原本想當特效師、動畫師。」然而運氣極佳的他，在研究所期間就接到業配，穩定輸出、一步一腳印，頻道從2007年創立，至今已經過了18年，他如今仍在這個產業做熱愛的事情。

▲HowHow分享心路歷程。（圖／記者周宸亘攝）

拍片過程難免會遇到挫折，他坦言創作者不像外表光鮮亮麗，停滯不前會賺不到錢，只求穩定也會失去新鮮感，成功的背後需要付出很多努力，「我們要大量的壓榨創意 ，因為我影片比較多內容是劇情，就要想還有什麼創意可以放進去。是一件很辛苦的工作，大家可能會覺得我們在螢幕都嘻嘻哈哈 、都在拍幹片，其實私底下在發想創意的時候，連睡覺都會夢到在想劇本，睡到一半還會驚醒。」

▲HowHow時常為了想劇本睡不好。（圖／記者周宸亘攝）

HowHow表示自己個性比較理性，不過偶爾看見網友負評，難免會被影響心情，「有時真的踩到我的痛點，我會需要消化一下，會有點低迷，然後魂不守舍，陪小孩玩會不小心放空，但要記取教訓，如果真的做不好就改。」談及印象最深刻的事，他則回憶說：「我還是自己住時，某一支跟廠商合作的影片，最後代理商把廠商的截圖丟給我，廠商就直接說『怎麼這麼無聊、超難笑』，那時候真的很衝擊，但我還是覺得創作者需要那麼赤裸的攻擊，不然不會進步。」

如今HowHow放慢工作腳步，身邊僅有3個員工，不求太大的雄心壯志，只求穩定、日子過得快樂，更希望多把時間陪伴家人，他笑說：「大家都以為我是工作狂，但我下午4點就下班了，假日也不工作，拍片3點要結束，我會盡量不回訊息，4點到8點就是家人的時間，等小孩睡覺，8點後就是跟太太的時間。」他在工作和家庭取得平衡，用有限的時間發揮最大的效能。

▲▼HowHow攜手漫畫小說平台MOJOIN出BL小說《HowHow 夢遊腐境》。（圖／記者周宸亘攝）

另外，他近期也嘗試不同領域發展，其中更推出以他為主角的BL小說《HowHow 夢遊腐境》，化身霸氣總裁、臥底警察與ABO古裝新娘，作品找來台灣人氣BL小說作家吐維執筆，並加入「互動式劇情設定」，讓讀者可以用投票的方式決定故事走向。談起當初會答應邀約的關鍵，他表示是因為好奇自己在其他人筆下會有什麼發展，「在看老師初稿，我覺得蠻多話我講也不違和，好像邊看會有我的聲音。」

事前HowHow也有和吐維老師聊過小說尺度，希望不要太露入骨，但粉紅泡泡橋段少不了，「太誇張讀者會不舒服，主要是希望有趣，但我想保留一點驚喜感，所以我盡量不干預老師的創作，我只給他基本我的想法，所有劇情的走向還是由老師決定。」

