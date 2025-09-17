謝欣穎退婚王柏傑過程曝光！年初求婚又吵架　分居冷靜卻直接斷聯

圖文／鏡週刊

綜合謝欣穎與王柏傑交往期間時所接受過的訪問，身邊的朋友總形容她既固執又愛鑽牛角尖，卻同時又充滿母愛般的溫柔。謝欣穎習慣觀察對方的細節，帶著一種天然的照顧欲。過去謝欣穎全心投入愛情，把伴侶視為人生重心，同時隨著年紀增長，對感情雖然不再追求電光石火般的浪漫，但總是沒能遇到一個自在相處的伴侶走到最後。

尤其進展到同居階段，謝欣穎覺得彼此都得學會退讓與低頭，錯了就要道歉，因為「一個人可以逞強，但兩個人要長久，就要學著妥協。」謝欣穎更曾直言，價值觀的契合同樣關鍵，「我們可以彼此一起想想要用什麼方式去生活。」

▲謝欣穎（右）與王柏傑（左）交往4年，期間分合傳言不斷，挺過男的各種風波，只是似乎沒有和平分手。（翻攝自謝欣穎IG）

謝欣穎與王柏傑拍《華燈初上》相識相戀，當時還在疫情期間，大家沒啥工作，多半窩在家裡，養養狗過日子，相處時間多，兩人熱戀雖然容易升溫卻一直達不到「穩交」的狀態。 另外也有說法，王柏傑和謝欣穎4年間愛得甜膩，兩人皆為性情中人，愛的時候轟轟烈烈，吵架當然也是驚天動地，雙方都很疲累。雖然王柏傑其實早已認定謝欣穎，以為結婚可以化解這些問題，年初時就和女生求婚，卻因為兩人工作都相當忙碌，婚事遲遲找不到時間辦理。

▲謝欣穎出席《我們與惡的距離II》媒體試片，她的戲約一直不斷，因此傳出與王柏傑聚少離多。

關於求婚一事，之前曾有報導謝欣穎拒絕了王柏傑，如今冒出女方當下其實有答應的說法，只是中間又有數次爭吵，於是決定給彼此冷靜期，謝欣穎先搬家，兩人分居，給彼此空間好好考慮。據悉，這段冷靜期反而讓謝欣穎更覺得跟王柏傑這段關係，繼續發展下去根本不是她所想要的未來生活，幾經思索後選擇退婚，更直接不聯絡也讓對方無法挽回。



