《麻辣鮮師》林利霏大腸癌近況曝！張翰喜報「血液零癌細胞」　醫生證實痊癒了

記者蕭采薇／台北報導

男星張翰和《麻辣鮮師》女星林利霏結婚多年，小孩出生後，更舉家搬到台東居住。不過去年林利霏被診斷出大腸癌，直到今年初消息才曝光。張翰16日出席電影《詭鄉》首映會，透露目前太太身體狀況恢復的很好，「上個月是半年一次的追蹤，醫生說血液沒有癌細胞了，已經可以捐血，可以說是痊癒了，所以我們真的很開心。」

▲林利霏和張翰結婚多年，兩人也帶著女兒，舉家搬到台東。（圖／翻攝自林利霏臉書）

《詭鄉》中，初孟軒、張翰演出父子，16日也是兩人首度同台。這是張翰第一次拍恐怖片、化鬼妝，他透露老婆林利霏也不敢看鬼片，但有看到他畫鬼妝的樣子，至於拍完鬼片後是否會推薦老婆拍鬼片嗎？他笑說：「我覺得她最近的重心都在休養身體和帶小孩，拍片這種體力活交給我就好了。」

▲《詭鄉》是張翰第一次演出恐怖片。（圖／記者呂佳賢攝）

經過林利霏罹癌的變故，張翰也更注重健康，透露明天還要去全身健康檢查，還鉅細彌遺向記者分享：「我正在低渣飲食，但那其實不是最痛苦的，想到晚上要清腸，才真的有夠痛苦。」他們如今住在台東，他大概一週有三天會去外縣市工作，其他時間就留在台東陪伴家人。

▲《詭鄉》張翰、初孟軒演出父子。（圖／記者呂佳賢攝）

張翰坦言，自己第一次拍鬼片，其實不敢看，「但我覺得鬼片在拍的人都不覺得可怕，因為特化是畫在我臉上，只要配合動作和時間就好，會拍鬼片很厲害要靠各種手法去嚇觀眾。」而片中父子陰錯陽差愛上同一個女子，張翰笑說：「這是在社會上不常見，我覺得這世界上沒什麼不行的，但這件事情好像真的不太行。」直言電影裡一堆麻煩，都是因為這樣的複雜關係才出現的。

▲《詭鄉》初孟軒拍戲時意外見血。（圖／記者呂佳賢攝）

監製陳頡昕本身有特殊體質，她透露，拍攝時說有請到鬼魂助威陪拍戲：「我們宗教顧問講求真實感，還詢問導演要不要體會一下鬼上身的感覺。」初孟軒則自爆在野外拍攝時發生小意外，頭頂破掉滿臉是血，原本打算要縫傷口，但醫生看傷口後說剃頭髮，保持乾淨讓他癒合，最後花3天結痂痊癒。

▲《詭鄉》首映會，（左起）監製陳頡昕、主演初孟軒、張翰、導演馬新語。（圖／記者呂佳賢攝）