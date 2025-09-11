香港視帝新劇創超高收視率！　差點「摔傷女主角」被中醫媽狂讚

記者黃庠棻／台北報導

由陳豪、張曦雯領銜主演的香港TVB全新劇集《俠醫》，自9月在香港播出後迅速登上收視冠軍寶座，上週首播更創下收視最高21.9 點的佳績，吸引百萬觀眾收看，居 2025 年劇集收視冠軍。

▲《俠醫》在香港播出後收視亮眼，引發網友熱議。（圖／年代提供）

這次年代Much首度採用與香港 TVB「同步播出」的模式，不僅讓台灣觀眾能在第一時間收看最新的港劇，年代Much台也表示未來將會以「同步跟播」的形式引進更多熱門港劇。



許多觀眾對《俠醫》劇中「不公」及「花式賤招」的情節又愛又恨，同時也對濃濃的港味著迷不已，大讚「還是有生活氣息的港劇好看」。陳豪對此高興表示「聽說第一集收視有21.9，是全年首播成績最好，這是一個非常好的開始，希望能維持。」

不僅如此，陳豪的母親本身是中醫師，對於兒子在劇中飾演醫師的專業表現讚譽有加，直誇他按摩穴位的動作熟練，有把中醫師的味道演出來。該劇還巧妙向經典電影《亂世佳人》致敬，劇中張曦雯一度險跌落樓梯，所幸陳豪即時出手相救，兩人最終重現亂世佳人的「經典姿勢」。

不過拍攝時，陳豪竟因臂力不足，差點將張曦雯整個人摔在地上，嚇得她花容失色，更多精彩內容，敬請鎖定每週一至週五晚間8點年代MUCH台的《俠醫》。