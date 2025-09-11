陳漢典彰化親友嗨喊：回來辦桌　曝他原取名「有個洞」原因曝

▲陳漢典與叔公祖陳燦熀合照。（圖／前校長陳燦熀提供）

記者唐詠絮／彰化報導

演藝圈今（11日）爆出超級喜訊！以模仿和主持闖出名號的藝人陳漢典，與主持搭檔「Lulu」黃路梓茵在社群平台宣布結婚，甜蜜消息一出立刻引爆全台粉絲熱烈祝福。特別的是，這份喜悅也傳回陳漢典的彰化芳苑草湖老家，親友們不僅開心不已，更熱情喊話期待新人返鄉「辦桌」，與鄉親一起分享這份喜悅！

螢光幕前總是帶給大家歡笑的陳漢典，其實出身於法律世家！他的叔公祖、埤頭國中前校長陳燦熀透露，陳漢典的祖父是法官，父親是書記官，家學淵源相當深厚。有趣的是，他的名字「漢典」其實大有來頭，是取自歷史第一部成文法典《漢摩拉比法典》，承載著家族對法律精神的期待。雖然他最後選擇走上演藝之路，但親友們都為他在舞台上開創出一片天感到驕傲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Lulu、陳漢典婚訊震驚演藝圈。（圖／翻攝Lulu IG）

陳氏家族在台灣已有250年歷史，從福建渡海來台的陳耀綿三兄弟在芳苑鄉草湖村落腳，開枝散葉至今已傳到10餘代。這個百年家族有個特別的傳統，用「金、水、木、火、土」偏旁來區分輩份，每五年一輪。陳漢典是第九代「水」字輩，原本應取名「洞典」，但家人巧妙改為「漢」字，既保留水字旁，又讓名字更好聽。

令人驚訝的是，陳漢典可不是家族中第一位藝人！陳燦熀透露，陳漢典的叔公陳國鈞就是資深演員，早年是國校老師，後來轉行演戲，在許多華語和閩南語劇中都能看到他的精彩演出。看來陳家的表演天分，真的是一脈相傳！

▲陳漢典回保安宮。（圖／翻攝自草湖保安宮）

雖然陳漢典一家很早就搬離芳苑，但他始終與老家保持緊密連結。陳燦熀指出，2019年草湖保安宮主委就任典禮時，陳漢典特地返鄉參加，親切地與鄉親合照，完全沒有明星架子，讓長輩們都稱讚他「放得開又有家教」。如今得知他找到人生伴侶，整個家族都為他開心。

最後，陳燦熀也代表老家親友發出熱情邀請，希望陳漢典能帶著Lulu回到芳苑舉辦喜宴，「讓鄉親們一起熱鬧一下！」這份來自故鄉的濃濃祝福，也為這樁喜事增添更多溫馨色彩。