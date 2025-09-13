ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
從《三個奶爸一個娃》到《鬼哭神嚎》　鬼月這些都市傳說你聽過嗎？

文／人物誌

鬼月當然要來談鬼片，在歷年的影視作品中，有哪些作品是出了名的「鬼」故事？這邊特地把「鬼」字標注出來，是不想侷限於鬼的範圍，而是更廣義地去看某些巧合，對人心造成的影響。

窗簾後方的神祕男孩

最經典的案子是翻拍自法國喜劇《光棍添丁》的溫馨喜劇《三個奶爸一個娃》（1987年），影片敘述三名單身漢突然多了一名女娃要照顧，他們從一開始手忙腳亂的狀況，變成手腳俐落的稱職奶爸。電影上映後票房鼎盛，甚至還出了續集《三個奶爸一個妞》（1990年）。

然而，眼尖的影迷卻在某個一閃即逝的場景中，赫然發現主角背景的窗簾邊，居然站著一名亂入的「男孩」身影，而引發熱議，流言紛起。傳言一：一名九歲男孩在拍攝地點的房子中用獵槍自殺，悲痛的家人已經搬離住所，男孩鬼魂仍在房子逗留。傳言二：一閃即逝的神祕身影是主角泰德丹森的人形立牌，同一個立牌在影片後段有再次出現，只是攝影角度的不同，而產生立牌變小的錯覺。

不管答案是什麼，這個靈異傳說都讓溫馨的《三個奶爸一個娃》，在影迷心中留下一抹神祕色彩。

超乎常理的行為反應

另一種「鬼」故事，是將現實生活中的事件拍成影集或電影，知名的例子包括《厲陰宅》系列，或是臺灣不少鬼片，如《紅衣小女孩》或《杏林醫院》等，習慣從真實事件擷取靈感。

不同於《厲陰宅》或《紅衣小女孩》是將真實事件補上虛構血肉拍攝而成的戲劇作品，網飛出品的《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》，則是用紀錄片的方式，分析藍可兒的失蹤之謎。

事情回溯至2013年，華裔女子藍可兒下榻洛杉磯市中心的賽希爾酒店，卻在某天失去聯繫，經過多日調查，發現她溺斃在頂樓的水塔中。而藍可兒失蹤前被監視器拍下她在酒店電梯內，令人費解的奇特反應和舉止，使得中邪之說不脛而走。

這四分鐘的監視器畫面，遠比任何影像創作都更容易激發人們的想像力。我們傾向在固定的行為模式中找尋熟悉的共通性，一旦與認知的規則不同時（非常理的反應），就會感到疑慮與不安，越是想要給出一個清楚的解釋，就越容易陷入各種想像之中。

為意外冠上解釋，以尋求安心感

這引導到另一種「鬼」故事：詛咒。當某些意外與悲劇重複發生，人們會為這些事件加上一個說法，繪聲繪影的「詛咒」是其中一種常見的回應方式。例如李小龍和兒子李國豪，都在事業巔峰之際猝逝，李小龍死因被裁定為腦水腫、李國豪則是在拍攝《龍族戰神》時，因道具槍走火不幸身亡。儘管有明確的死因，坊間仍出現了父子倆命運受到詛咒的傳說。

此外，史蒂芬史匹柏監製的恐怖片《鬼哭神嚎》，劇情描述住在郊區的平凡家庭碰上靈異事件，讓一家人吃足苦頭。隨著電影創下票房佳績，續集也跟著開拍，只是劇中的年輕演員在拍完電影後，卻接連傳出不幸的消息。飾演姊姊的 Dominique Dunne，在電影上映那年（1982年）遭到前男友謀殺而香消玉殞，而飾演妹妹的童星Heather O’Rourke，則在拍完第三集《腥風血雨》後，於12歲那年（1988年）因病過世。

從李小龍、李國豪到《鬼哭神嚎》的兩名演員，他們的早逝可能只是悲劇性的巧合，但人類天性裡有著熱愛說故事的因子，習慣為事情冠上解釋，以符合我們心目中對於悲劇的想像。

無論是靈異現象、詛咒傳聞，還是未解之謎，這些鬼故事之所以長存不墜，不見得因為它們真實，而是因為它們反映了我們面對未知時的不安與想像力的延伸。從窗簾後的身影到影壇的悲劇命運，都市傳說不只是娛樂，更是我們心中對世界某種不可解之處的投射。

農曆七月鬼壓床？！其實是「睡眠癱瘓症」在作怪，保持冷靜放鬆呼吸便能緩解

票房冠軍《「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》：最終決戰即將到來，炭治郎再遇猗窩座展開復仇血戰！

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

