9月13日星座運勢／魔羯桃花運大爆發！ 天蠍投資雙雙獲利
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座
工作：能力卓越亮眼
感情：談天博得好感
財運：財運難順人意
幸運色：深綠色
貴人：水瓶
小人：射手
雙子座
工作：覺察細微問題
感情：放下心中缺憾
財運：友人不要借錢
幸運色：青竹色
貴人：射手
小人：牡羊
天秤座
工作：需靠毅力堅持
感情：彼此互相示愛
財運：捨棄舊有觀念
幸運色：金箔色
貴人：天蠍
小人：魔羯
【土象星座】
魔羯座
工作：今不宜談簽約
感情：追求桃花不斷
財運：良好商業往來
幸運色：橙橘色
貴人：雙子
小人：雙魚
金牛座
工作：嘗試奮力一搏
感情：不宜冷戰過久
財運：金錢持續進帳
幸運色：寶藍色
貴人：獅子
小人：處女
處女座
工作：工作先苦後甜
感情：主動體諒對方
財運：成交不太順利
幸運色：桃粉色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
【水象星座】
巨蟹座
工作：堅持個人原則
感情：互動平平淡淡
財運：金錢運勢大增
幸運色：藕紫色
貴人：天秤
小人：金牛
天蠍座
工作：雙方合作順利
感情：吵架彼此疏遠
財運：投資雙雙獲利
幸運色：米漿色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
雙魚座
工作：付出終可收成
感情：內心空虛孤獨
財運：利潤節節高升
幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：雙子
【火象星座】
牡羊座
工作：主動承認過錯
感情：避免彼此賭氣
財運：考量財務成本
幸運色：霧灰色
貴人：牡羊
小人：天秤
獅子座
工作：難免忍氣吞聲
感情：相互冷靜一陣
財運：獲利跌宕起伏
幸運色：灰紫色
貴人：處女
小人：獅子
射手座
工作：一時失志消極
感情：熱略促進情感
財運：有望賺得錢財
幸運色：湖水綠
貴人：雙魚
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
