《角頭》女主角性感入鏡傳喜訊　林真亦出第二本寫真　

記者葉文正／台北報導

女星林真亦在《角頭-鬥陣欸》中與是元介有感情糾葛，是元介更因此與懷秋結下深仇。不過現實生活中，林真邑身材不錯，擁有不少粉絲，今宣布從9月17日起，將可預購她的最新寫真。

▲林真亦即將發行第二本寫真。（圖／翻攝臉書）

林真亦在暑假期間，不斷跟隨《角頭-鬥陣欸》四處宣傳，可說一刻不得閒，今天她宣布：「我跟天仁哥準備已久的寫真終於要來啦！看到作品即將問世，真的好感動，從第一本到現在，因為有你們的支持以及給予我的勇氣，我才能迎來第二本寫真，還要特別感謝工作團隊的用心，以及我的公司作為我最堅強的後盾！」

▲林真亦最新寫真。（圖／翻攝臉書）

她也提到，「這一次的我，想把更多不同樣貌展現給大家，不再只是真心真亦的健康形象，更多的是亦如初見 充滿女人魅力的模樣，希望你們翻開的每一頁，都能感受到我的心意與成長。」

▲她希望讓粉絲看到不同的自己。（圖／翻攝臉書）

寫真資訊如下，上市時間9/23(二) 正式上市，9/17(三)凌晨00:00（9/16跨9/17的凌晨零時）於博客來、誠品網路書店、MOMO、金石堂網路書店先行預購。海外讀者可直接至當地連鎖書店做客訂服務。香港、澳門地區:可至三聯、中華、商務、誠品書店門市訂購。新加坡、馬來西亞:可至大眾書店、紀伊國書屋門市訂購。

▲林真亦之前的寫真。（圖／翻攝臉書）

林真亦也說最近為新電影《角頭-鬥陣欸》跑宣傳，每天行程滿滿，但最在意的，一直是怎麼讓肌膚休息、恢復健康光澤，對於宣傳最新寫真，她說已經準備好了。