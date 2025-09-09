《食尚玩家》女星健康亮燈消失社群！　滿臉長痘近況曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星阿諾（本名涂珊）因主持過《食尚玩家》打開知名度，最近她在IG發文坦言最近很少發照片、多發煮飯文，被好友擔心是否陷入低潮期，為此她表示，背後的真正原因其實是身體出狀況，「我這陣子重感冒，然後又內分泌失調，滿臉長了痘痘粉刺，突然⋯想要好好養身、好好照顧自己！」

▲阿諾。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）



阿諾透露，由於近期沒有拍照，限動也很少發自己的照片，加上開始分享一些「以前從來不做的事情『煮飯』」，讓她的摯友關心她：「是不是在低潮期！」對此，阿諾澄清，自己並非處於低潮，而是因為這陣子重感冒後，又加上內分泌失調，導致滿臉長了痘痘及粉刺，才讓她決定專注於養身，「想要好好養身、好好照顧自己！」

阿諾表示，在搬進新家後，廚房一直都乾淨的要命，冰箱裡也只有朋友來時留下的飲料跟酒，可說是完全的外食族。然而，在經歷這次生病及內分泌失調後，她的生活模式也徹底改變，開始買菜、買肉、買水果，讓原本空蕩蕩的冰箱開始有了人氣，並真正地開始為自己準備三餐，「煮煮東西給自己吃，也是滿療癒的。」

▲阿諾分享近況。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）



最後，阿諾也在文末再次表達自己對健康的渴望與重視，「希望皮膚快好，身體趕快恢復健康！」並語重心長地向粉絲們分享，從這次的病痛中所體悟到的道理：「健康是我們這個年紀很重要的資產呀！」貼文曝光後，立刻湧入大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「加油」、「多吃一點粥水，給身體好好的調理及休養！」