才挺過婚變…六月秀美腿緊牽Gucci男　真實關係曝光「李易也認識」

藝人李易和六月先前經歷婚變風波，日前迎來結婚14周年，他在社群發文曬出一家四口慶祝合照，同時也在文中甜蜜告白對方「真的愛你，感謝太太。結婚14年象牙婚快樂。」沒想到近日六月被拍到緊牽一名Gucci男，對此她也透過經紀人回應了。

六月近日被拍到穿著一身輕便現身，激短的牛仔短褲大秀長腿，身旁出現非李易的護花使者，男方穿著綠色上衣，腰間搭配Gucci名牌皮帶，她熱情地摟著男方的手臂，對方還送上一個大大的擁抱。對此，六月透過經紀人揭曉Gucci男身份「那是GF EMBA的同學，是男閨蜜、好朋友」。

事實上，六月在6月時完成在台師大GF EMBA（國際時尚高階管理碩士在職專班）兩年的進修課程，且上台抱走3獎，讓老公李易事後還發文甜蜜放閃，誇獎她「實至名歸。」





而六月先前談及就讀台師大GF EMBA的過程，坦言平常幾乎被報告及家庭瑣事塞滿，每天不是帶孩子，就是抽空與小組夥伴開會寫作業。即使生活過得如此繁忙，她仍坦言：「我很享受當學生的時候，也很甘於照顧家庭生活。」

不僅如此，李易也透過經紀人回應，透露自己也認識六月的該名同學，私底下交情也很好，甚至會一起出國玩，夫妻倆的美照都是Gucci男所拍攝，也強調六月的同學目前有穩定交往中的對象。