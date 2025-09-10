ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
王力宏傳有新歡！長髮妹身份遭起底
營養師教你「吃對食物」對抗黑眼圈
S.H.E無預警合體了！宣布重磅喜訊
《星期三》身邊帥哥永遠多災多難　泰勒連2季吃苦擔當、吸嚕本人照曝光

歐文佩因特本人長這樣，但是卻被指派演個活屍吸嚕，讓人懷疑倒底是不是跟導演有仇啊？（Netflix提供）

▲歐文佩因特本人長這樣，但是卻被指派演個活屍吸嚕，讓人懷疑倒底是不是跟導演有仇啊？（Netflix提供）

圖文／鏡週刊

Netflix影集《星期三》（Wednesday）連續兩季都不乏好幾位帥哥演員，都是在女主角身邊，看似頗有潛力的護花使者，但這是導演提姆波頓（Tim Burton）的戲，帥哥的下場永遠都是被他蹂躪吃苦！有請連續兩季飾演泰勒的杭特督漢（Hunter Doohan），以及本季新登場、扮演活屍吸嚕的歐文佩因特（Owen Painter），分享他們參與這齣爆紅影集的心得。

首先，導演提姆波頓一直很喜歡折磨帥哥演員，最好用一堆特效化妝把人弄到面目全非，這點可以從他當初與強尼戴普（Johnny Depp）合作的《剪刀手愛德華》得到最佳證明。如今是輪到歐文佩因特慘遭毒手，因為他在《星期三》出場時以活屍吸嚕造型，這是一個需要每天坐在化妝椅上動輒8到9小時的特效化妝，到底他是跟帥哥演員有什麼仇嗎？

《星期三》身邊的帥哥永遠多災多難　泰勒與吸嚕連兩季吃苦擔當

▲吸嚕造型每次拍戲都要經過8到9小時的特效化妝，才能完成，這真的對演員本身一大考驗。（Netflix提供）

「沒錯，整個化妝過程都是處於極度冥想的狀態。要知道，人被封閉在裡面，你感官變得非常有限。」歐文先是哈哈大笑，表示自己也不明白為什麼同意讓導演惡整他，「一開始我完全看不到東西，然後慢慢地把一個眼窩弄寬，這樣我能看見一點點。但耳朵大部分都被蓋住，很難聽清楚。我記得有一次提姆用大聲公導戲，但其實聽不太懂他在講什麼。那還是我們頭一天一起拍戲。不過之後的工作狀況，當然是很棒。」不過杭特督漢倒是插嘴，「我一直覺得，吸血鬼應該要更性感！」因為後來吸嚕吃了活人，正確來說，吸了活人的人腦，然後就慢慢變回原形，也揭曉了他真實的身分。

儘管吸嚕怎麼看，都是一個讓人感到噁心的人物，但歐文佩因特始終抱持著輕鬆態度面對，「我剛剛想起來，他們會在每個鏡頭開拍前，把我的舌頭噴黑。」抵達愛爾蘭拍攝場地時，頭一個月都是密切與特效化妝團隊、服裝設計團隊做測試，「導演提姆也會參與。他會把角色的樣子畫出來給我們看。能如此直接地從創作源頭看到這些素材，真的非常興奮。我覺得跟很多導演合作時，因為語言隔閡，很難有這種機會。這真的令人非常激動。至於肢體動作，我本來準備了很多東西，其中很多都不知道自己會在演出時用到。後來我才發現那些都用錯了。所以這方面有點邊做邊調整。就是從很多默片中汲取靈感，試圖習慣那種表演風格。」

《星期三》身邊的帥哥永遠多災多難　泰勒與吸嚕連兩季吃苦擔當

▲杭特督漢扮演泰勒，命中注定是會變形的怪物，必須聽令於主人才能活得下去。（Netflix提供）

杭特督漢在上一季扮演泰勒，是小鎮警長的兒子，但最後發現他是海德，聽令於主人、會變形的怪物；到了這一季，泰勒的身世揭曉，但父母親也先後喪命，「對我來說，情感上真的非常沉重，尤其是後半部當他媽媽再次出現。我想那對他來說，是夢寐以求、總覺得不可能實現的事。結果後來這段關係更像是主人與僕人，而不是母子，這真的非常傷人。我感覺每一場戲他都在努力從她身上得到某種關愛。後半部的主要劇情線是他試圖拯救她。」

《星期三》身邊的帥哥永遠多災多難　泰勒與吸嚕連兩季吃苦擔當

▲泰勒原本受到觀眾的排斥，但這一季也揭曉他的身世與命運，反而讓人開始同情他的悲劇人生。（Netflix提供）

原本觀眾對於泰勒這角色是有點排斥的，但隨著第2季的進展，反而發現泰勒是悲劇人物。他一生都無法控制自己的變形，永遠要聽令於主人，也導致他失去了爸媽，杭特督漢說，「謝謝，我很高興大家注意到了這一點，儘管泰勒做了一些事，但依然能感受到他的情感。我想演員的工作就是去深入感受泰勒這個角色。有很多東西可以發揮。即使當他失去父親時，試圖假裝自己不受影響。但觀眾在第5集他開始脫離現實、產生幻覺時，清楚地看到他內心深處其實一直都渴望得到父親的愛。當他發現自己的母親是海德時，他才明白為什麼爸爸那麼討厭他。」

至於泰勒的命運，會在第3季有所轉變嗎？他跟星期三本來的彼此喜歡的情愫，還能維持下去嗎？杭特督漢表示也不清楚，但願意用正面態度看待，「我想他們的關係不可能比現在更糟了。我很期待看到他們是否會、以及如何再次回到彼此的生活中。觀眾肯定能感覺到泰勒對她有著非常、非常深厚的感情，即使有時顯得有些單向。但我認為他真的很在乎她。不過，他有很多事情需要彌補。我不知道劇情會如何發展，但泰勒確實對星期三有感情。不過，我想星期三現在有很多任務要處理。」《星期三》第2季已經全部上架。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。※

關鍵字

鏡週刊星期三影集歐文佩因特杭特督漢

