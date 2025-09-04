SJ D＆E開口了！大巨蛋2場完售　銀赫承認「努力討論」：等我們一下

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體Super Junior D&E成員東海、銀赫4日在台北國際會議中心舉辦《DEstiny Glow》粉絲見面會，近3千名老婆來到現場，他們以嗨歌〈’Bout you〉開場，活動上與粉絲大玩快問快答、分享保養秘訣，而他們即將隨著大隊站上臺北大巨蛋，兩人異口同聲表示「我們很期待」，東海說：「聽說你們準備了無人機？放煙火？」令粉絲哭笑不得。

▲Super Junior D&E來台參加品牌粉絲見面會。（圖／讀者提供）



Super Junior D&E來到台灣參加品牌Nature Republic活動見面會，兩人現場學習「土味情話」，銀赫輸了比賽，現場乖乖撩粉，「這是我的手臂、這是我的腳背，你們是我的寶貝」，東海則是被要求來個可愛版的寶貝，他雖感到難為情，最後還是照做，全場超開心。

粉絲在活動尾聲舉起手幅應援「你們的心臟交給我」，東海大讚「浪漫」，兩人順勢聊到大巨蛋應援，東海笑喊：「聽說你們準備了無人機，我們上次有說想看煙火！」銀赫則說：「我猜大家預計會準備10個左右吧，還是每一首歌都有一個應援，應該會有30個應援吧？」台下粉絲哭笑不得，哀嚎回應「沒有」。

▲東海透露為了粉絲主動加歌。（圖／讀者提供）



東海解釋：「說真的，主辦單位本來只要求我們唱2首歌，但我們想要讓大家聽更多歌曲，然後我們雖然會唱歌，但我們的E.L.F.、ANNIE也是很會唱歌的，所以我們有跟主辦炫耀說『你們也很會背歌詞、也很會唱歌』。」他們緊接中文歌曲〈約定〉，溫馨大合唱。

▲大巨蛋2場完售，銀赫承認努力討論中。（圖／讀者提供）



銀赫大讚：「你們真的很會唱歌，你們都有錄影對嗎？聽聽看自己的聲音，真的很好聽。」他感謝滿場粉絲到場支持，「今天又下了雨，但你們還是來看我們，真的很感謝你們，然後聽說大巨蛋的票完售了，所以我們在想該怎麼做、該怎麼讓更多人看到，我們正在開會討論，請大家再等我們一下下，11月在大巨蛋見面囉，你們會來吧？約定囉。」

東海接著說：「期待你們的應援，如果你們沒有應援，沒事、沒事，但是一點點期待，每次跟大家見面都很興奮很開心，跟大家見面是世上最幸福的事，我的浪漫的朋友們，謝謝大家，我愛你們，永遠在一起。」最後在大家的聲音歡送下離開。