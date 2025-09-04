直擊／SJ D＆E現身「台下反應」嚇到他們！東海：很陌生，不要生氣

記者吳睿慈／台北報導

韓流帝王Super Junior D&E成員東海、銀赫4日在台北國際會議中心舉辦《DEstiny Glow》粉絲見面會，兩人身為Nature Republic台灣代言人，親自現身與歌迷互動，唱著歌曲〈’Bout you〉現身為活動揭開序幕。但爆笑的是，兩人才剛出場15分鐘左右，台下反應卻比過去安靜許多，尤其是在抽獎環節，銀赫忍不住笑虧：「不要因為你們自己沒被抽中，就這麼安靜，你們不幫中獎的人歡呼一下嗎？」東海也說：「我還以為大家今天心情不好呢。」他切換中文安慰「不要生氣」，氣氛才馬上活絡起來。

東海、銀赫4日出席品牌見面會，他們用熟悉的中文台詞問候，「大家好，我是誰呀，我是你們浪漫的東海，見到你們很高興」、「老婆在哪，大家好，我是銀赫」，兩人分享為保養品來台，場上分享養膚秘訣，後方銀幕更放出他們20年前與現在的照片對比，粉絲大讚「都沒變」，銀赫則笑喊：「不一樣，感覺我的皮膚更好了呢！」

活動還抽出4位粉絲可享有機會坐在第一排，爆笑的是，當東海、銀赫正在抽的過程，台下一片寧靜，與過去的熱鬧反應截然不同，使得銀赫忍不住虧「不要因為你們自己沒被抽中，就這麼安靜」，東海也認同「我以為大家今天心情不好呢，從一開始進來的時候就很安靜，我覺得很陌生⋯」，銀赫炒熱氣氛「你們不是這樣的人啊，我們都知道」。

看到歌迷馬上給予反應，東海、銀赫才鬆一口氣， 東海則虧大家：「不要生氣，開玩笑的。」兩人身為敬業代言人，場上不斷喊著廣告商名稱，東海還操控銀赫上演使用方式，他調皮地說「我偶爾還會用防曬棒還會拿來刷牙，牙齒也可以防曬。」銀赫乖乖照做，逗笑所有人，在兩人的逗趣演出下，氣氛逐漸熱起來。