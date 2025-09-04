清水尋也吸毒認罪！演出日劇《第19號病歷表》3天後結局…電視台全刪

記者陳芊秀／綜合報導

26歲日本男星清水尋也昨日（3）因家中被搜出毒品大麻，涉嫌違反《麻藥取締法》遭警方逮捕，且同居女友也因負面新聞曝光，兩人竟雙雙認罪染毒，震驚各界。由於他在松本潤主演日劇《第19號病歷表》擔任重要角色，電視劇將於7日播出大結局，戲份確定會遭到刪減。

▲清水尋也染毒被逮捕，與同居女友坦承吸食大麻。（圖／翻攝自X）

據日媒《FLASH》報導，《第19號病歷表》原定於9月7日播出加長15分鐘的大結局，受到清水尋也被逮捕影響，TBS電視台表示：「正朝刪除出演片段的方向調整。」而該劇是由松本潤主演的夏季檔日劇，改編自同名漫畫，扮演綜合診療科的醫師「德重晃」，在TBS黃金時段「日曜劇場」播出，是夏季檔高收視劇集，清水尋也則是飾演內科醫師，與松本潤、飾演新人醫師的小芝風花有對手戲，雖是配角但相當關鍵。

▲清水尋也在熱播日劇《第19號病歷表》飾演內科醫師。（圖／翻攝自X）

▲清水尋也與小芝風花有對手戲。（圖／翻攝自X）

此外，清水尋也與女友同居的秘密也因此曝光。他的住家凌晨被警方進入搜索，被發現了疑似乾燥大麻以及用於吸食的大麻器具。他的女友年紀約20多歲，兩人都坦承吸食大麻。

而警方表示，早在今年1月便獲得清水尋也使用大麻的消息，並展開內部調查，並於9月3日凌晨當場搜獲大麻將其逮捕到案。

清水尋也2012年以演員出道，陸續演出無數知名電影、電視劇，演技備受好評。他原本7日會與松本潤一起上節目宣傳《第19號病歷表》完結篇，所有相關演出行程全部取消。

