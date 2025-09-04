入坑D&E不虧！東海銀赫把台粉當老婆疼　14年友情如一：永遠的少年

文／田暐瑋

「韓流帝王」Super Junior在台擁有極高知名度，但小分隊D&E的人氣也不遑多讓！成員東海、銀赫可說是「快樂的炸藥包」組合，這兩個瘋狂愛台灣的好兄弟，每次表演起來，東海的清爽嗓音配上銀赫的超強舞蹈功底，簡直是視覺和聽覺的雙重享受，爽快又讓人瞬間元氣滿滿，在這也恭喜他們奪下【2025年9月來台韓星應援】票選冠軍！

D&E最近真的很愛來台灣，不管是演唱會、見面會還是各種粉絲活動，總是在台灣留下他們的歡樂足跡，如果要比「台灣造咖大賽」，東海和銀赫說第二，絕對沒人敢說第一。

▲D&E。（圖／記者黃克翔攝）



說到他們的個性，更是讓人超有共鳴，銀赫總是那個把現場氣氛炒到最高點的「隊長級搞笑擔當」，講話超直白，有時候鬧出點小笑話全場歡笑；東海則是冷靜的「暖心大哥」，表面嚴肅，其實心裡藏著滿滿溫柔，這種絕佳平衡感，讓他們無論是唱歌跳舞，還是和粉絲互動，都帶著超療癒的魔力。

尤其這幾年，D&E不斷地發展自己的風格，小清新、舞曲、甚至帶點搖滾風格的歌曲，讓人聽了有種「原來他們這麼多面」的驚喜感，即使人氣超高，但他們一直堅持用最真誠的方式對待粉絲，像是每次見面會上，總是花時間聊聊天，分享生活點滴，感覺不僅是偶像和粉絲，更像朋友一樣親切。

▲Super Junior D＆E銀赫東海喊話台粉：已無法分開，脫飯會被我們揪出來。（圖／avex taiwan提供）

D&E自2011年以〈Oppa, Oppa〉出道以來，以獨特的音樂風格和強烈的舞台魅力贏得許多粉絲喜愛，不久前首度登上台北大巨蛋舞台，為中信兄弟主場賽事加持，展現出他們的舞台爆發力，也成功將韓流熱潮推向另一個高潮，連許多不是粉絲的球迷都被圈粉，直呼原本只是來看球賽，卻被D&E的舞台演出和開球趣事逗得意外驚喜，增添了更多樂趣。

▲東海、銀赫開球。（圖／翻攝自中信兄弟頻道）

