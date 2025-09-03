直擊／陳致遠、秀琴19歲女兒美成這樣！　宣布準備出道組女團

對記者蔡琛儀／台北報導

由音樂人凃惠源創立的「HYT流行音樂學苑」今（3日）於北流盛大舉辦記者會，宣布與南韓東亞放送藝術大學（DIMA）展開跨國建教合作計畫，並號召旗下由學苑TOP Class學員組成的 「HYT Young Stars」表演，展現培訓成果，其中更驚見藝人陳致遠、秀琴的19歲寶貝女兒陳琳也在內。

▲ 「HYT流行音樂學苑」CEO凃惠源、呂婕菲、及學員陳琳。（圖／記者黃克翔攝）

凃惠源笑說，雖然和陳致遠相識已久，但兩人碰面不太會提到陳琳的事，透露陳琳是當時在華岡藝校推薦下，接受考核過關才進來，大讚陳琳是非常認真的學生，也希望能夠幫助她從華岡畢業後，真正找到屬於自己的舞台。

而陳琳則害羞表示，爸爸媽媽很支持她的夢想，至於是否有被爸媽下禁愛令？她笑說：「有他們有說，說儘量專注在現在的事情。」凃惠源也表示，12月還會有個最終的成軍考核，對於禁愛令，目前僅先給練習生在培養過程中「勸導期」，之後正式簽約出道，絕對禁止談戀愛，要等考核後才會把這個列進去合約，但應該會是一旦發現就解約。」

▲▼ 凃惠源與柳美蘭。（圖／記者黃克翔攝）

不過凃惠源成立學苑，自己作為CEO，小22歲的歌手嫩妻呂婕菲和女兒Melo Moon（夏沐）分別擔任歌唱及饒舌老師，由於呂婕菲都會親自參與學員的演出，凃惠源笑說常有人誤以為他跟學生談戀愛，「她是我老婆啦！結婚後再談戀愛可以，作為藝人發展就絕對不可以。」

▲▼ HYT Young Stars。（圖／記者黃克翔攝）

凃惠源將攜手合作的東亞放送藝術大學（DIMA）K-POP音樂系教授柳美蘭今也到場，DIMA擁有孕育《寄生上流》、《魷魚遊戲》、《與神同行》等影視鉅作的綜合攝影棚，長年培養出無數專業人才與明星，包括SEVENTEEN成員Hoshi、李光洙、權恩妃等，並透露學校正籌備面向外國學生的「K-POP Express」全球音樂內容課程，期盼HYT Young Stars能在這樣的教育環境中不斷成長，把舞台能量推向世界。