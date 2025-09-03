知名經紀人罹亮細胞癌病逝！「月經異常量多」就醫確診　卵巢長20cm瘤

記者田暐瑋／綜合報導

台灣知名經紀人茱蒂（Judy）因罹患卵巢癌於8月22日辭世，她曾在節目中分享因月經異常，意外發現罹患亮細胞癌的經歷，怎料才過1年就傳出噩耗，讓親友悲慟不已，而曾有「台灣第一美腿」之稱的國光女神林茉晶也罹患過這個疾病。

茱蒂2024年9月曾上節目談及罹癌過程，當時因月經異常，不只血量變多還有血塊，更在腹部摸到硬塊，就醫後發現卵巢長了一顆近20公分的腫瘤，被診斷是罹患亮細胞癌（透明細胞癌），做了6次預防性化療，沒想到1年後又長了一顆17公分的新腫瘤，她生前錄製了一段影片，告訴大家不要擔心，表示自己將開始人生的新旅程：「我就先離開去修行了。」

▲知名經紀人茱蒂（左）罹亮細胞癌病逝。（圖／翻攝自周明璟IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

家屬透露，茱蒂在生命的最後時刻，感謝了所有幫助過她的人，並回顧了她精彩的生活經歷。而周明璟是茱蒂生前帶過的藝人，對經紀人的離世感到無比悲痛，在社交媒體上寫道：「你為人單純善良，是我生活和工作上非常信賴的人。」

事實上，透明細胞子宮內膜癌（亮細胞癌）是高度侵襲性的癌症，症狀往往與其他婦科疾病相似，導致許多患者在確診時已經處於晚期，預後較差，且轉移多見於骨盆腔及主動脈淋巴結，有子宮內膜異位症的女性較易罹癌，晚婚以及少生育的女性也是高風險群，許多患者在接受標準治療後仍面臨復發的風險。

▲知名經紀人罹亮細胞癌病逝。（圖／翻攝自周明璟IG）