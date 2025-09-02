許光漢接下《AV帝王》導演新作！赴日帥演拳擊手　阮經天、曾敬驊接力吹台流

記者蕭采薇／綜合報導

台灣男星近年在國際影壇表現亮眼，作品一部接一部，人氣與實力備受肯定。包括許光漢以接下《AV帝王》導演武正晴新作，這次將飾演拳擊手，預計2026年初赴日本拍攝。此外，阮經天、曾敬驊也都接下國際大製作項目，這股「台流」將吹向國際，更讓粉絲期待不已。

▲許光漢上週在音樂祭與落日飛車共演，帥氣模樣在社群上洗版。（圖／記者周宸亘攝）

根據《Screendaily》報導，許光漢將接下日本名導武正晴的新片《Clinch》（暫譯《纏鬥》），這次他繼去年的《青春18x2 通往有你的旅程》後，再次與日本導演合作。武正晴代表作《百元之戀》和《AV帝王》都獲得口碑和市場極佳反應，尤其後者跟掀起現象級討論，使得這次合作備受矚目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，許光漢自退伍後，多次被目擊現身日本，事業心極重的他，看來不是純渡假，而是早早展開新工作的準備。而他入伍前主演的電影《他年她日》即將在下月初全亞洲同步上映，也是華語電影近年來少見的光景。他9月底將在亞洲展開電影的巡迴宣傳，接著投入《鬼家人》導演程偉豪的影集新作《詐欺者》拍攝。

▲《青春18x2 通往有你的旅程》是許光漢進軍日本的第一部作品。（圖／翻滾吧男孩提供）

不僅許光漢有大動作，實力派影帝阮經天與新生代男星曾敬驊，也傳出將接演國際大製作。阮經天主演電影《周處除三害》後，人氣再度翻紅。他將曾執導《龍先生》、《命運疾走中》的日本名導薩布（SABU）合作新片《記憶受阻》，再次挑戰黑色動作片。

▲阮經天將與日本名導薩布合作新片《記憶受阻》，再次挑戰黑色動作片。（圖／記者黃克翔攝）



阮經天在《記憶受阻》中，將演出一名正在迅速失去記憶的偵探，同時將爭分奪秒破獲綁架案的故事。該片將於10月開拍，預計全部在台灣拍攝。而曾敬驊則是接下台法合拍片《樹男孩與夢女孩》（暫譯，Ancient Tree），該片由台灣導演陳芯宜執導，曾敬驊將飾演能與植物溝通的男人。

▲曾敬驊接下台法合拍片《樹男孩與夢女孩》，也將參與國際製作。（圖／記者周宸亘攝）

雖然包括《青春18x2 通往有你的旅程》和《周處除三害》，在台灣票房都未能破億，顯示台灣電影仍非台灣觀眾的觀影首選。但好作品不寂寞，好演員也會被看見，在海外不俗的票房成績，也台灣演員的專業素養與市場潛力已獲國際製作團隊青睞。透過不同的作品，除了展現多元的表演面向，讓世界看見台灣演員的堅強實力。