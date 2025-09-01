AAA世運登場！「超華麗全卡司」曝光...座位圖票價一次看

▲AAA宣布出席與演出名單。（圖／STARNEWS提供）



記者翁子涵／台北報導

2025 年亞洲娛樂圈年度盛事第十屆 Asia Artist Awards（AAA），將於12月6日在高雄國家體育場盛大登場，隔日12月7日則緊接舉辦ACON 2025音樂節，今年適逢AAA十週年，更是首次移師台灣舉辦，主辦單位今日正式公開AAA頒獎典禮最後一波出席與演出名單，並釋出AAA的完整票價資訊及座位圖消息一出，便引起全球粉絲高度關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼AAA釋出完整票價資訊及座位圖。（圖／STARNEWS提供）



AAA演員陣容包括朴寶劍、IU、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、車珠英、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、朴允浩、嚴志媛、崔代勳，佐藤健；歌手方面則匯集RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、WOODZ、ATEEZ、CRAVITY、TWS、QWER、xikers、KISS OF LIFE、Yena、NEXZ、Chanmina、林俊傑等超強卡司。典禮由IVE成員張員瑛與2PM的李俊昊共同主持，而ACON音樂節則邀請李濬榮、i-dle舒華、CRAVITY的Allen與KiiiKiii的Sui搭檔主持，展現跨世代與跨團體的多元組合。

AAA十週年盛典不僅是亞洲娛樂產業年度指標盛事，更是粉絲難得的近距離追星機會，票價分別為新台幣5,980元、4,980元、3,980元、2,980元、1,980元，以及身障席2,490元，門票將於9月13日上午11點透過ibon售票系統正式開賣，另有三星星粉專屬保留席次專區，將於9月11日上午7點率先啟售。

