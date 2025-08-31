蔡允潔產後帶女兒出國挨酸　心碎揭背後內幕：不想再繼續這樣

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡允潔（蔡小潔）2022年結婚後生下女兒小福星，並在7月平安生下兒子「小福寶」，產後不久就在社群分享帶大女兒出國旅遊的動態，結果引來部分網友質疑，甚至有人留言：「不是產後憂鬱？還可以出國？」為此，她事後也親上火線發文，揭露背後辛酸，「我不想再繼續這樣～想帶女兒坐坐飛機，專心地在小寶回家前，陪陪她。」

蔡允潔坦言，這次懷二寶的過程極為辛苦，「從懷孕的初期，就開始很不舒服」，導致這段時間，都無法好好陪伴大女兒，感覺女兒「突然之間，好像被抽走了媽媽」，也正是因為察覺到自己的不對勁，與對女兒的虧欠，才讓她決定把握二寶回家前所剩無幾的時光，好好地專心陪陪大寶。

蔡允潔回憶，某次和大女兒躺在月子中心的床上時，女兒望著窗外的月亮，童言童語地問她：「月亮怎麼一個人？他在想媽媽嗎？」這句話讓她頓時眼淚停也停不下來，同時也開始深刻反思，自己以為為孩子好的決定，是否真的對大寶公平。她坦言，自己一直無法放下對大女兒轉變的擔憂，深怕「來不及去引導她，還給她一個安全感的狀態。」

面對有網友質疑產後憂鬱還帶女兒出國，蔡允潔表示：「我想說一下！！就是察覺到自己的不對勁，已經給女兒一個病懨懨的母親一年多了。我不想再繼續這樣～想帶女兒坐坐飛機，專心地在小寶回家前，陪陪她。」

蔡允潔指出，這趟旅行的目的，正是希望能彌補大寶在心理上失落，不希望「她一開始就覺得是弟弟搶走了媽媽」。她坦言，每個家庭都有難念的經，「不是我沒說，就代表我沒事」，自己仍在努力克服許多困難，但「在克服的同時，我還是要努力做個媽媽」，不可能因為碰到困難，就每天哭給女兒看。