直擊／台北也有基河路　韓男星撞名眼睛都亮了：在哪～我要去朝聖

記者吳睿慈／台北報導

南韓才子張基河受邀來到「 2025 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」參演，31日演出前先接受台灣媒體聯訪，相隔7年沒來，他直奔饒河夜市，還吃了人生第一次知道的食物「鴨舌」，更驚喜得知台北也有「基河路」，笑喊會去拍照朝聖。

▲▼張基河第一次嘗試了「鴨舌」。（圖／記者周宸亘攝）



張基河睽違7年來台灣，從基礎的打招呼「大家好，我是張基河」學起，他趁著演出前閒暇時間，前往饒河夜市走走，「台灣美食都很好吃，我有吃鴨舌，人生中第一次知道有這種食物存在，長得很奇特，但很好吃」，向來率性的他，得知鴨舌配啤酒最對味，他興奮回答：「我剛好有去便利商店買啤酒來配，那我有吃對！」

▲張基河想去朝聖基河路。（圖／記者周宸亘攝）



7年沒來，他還打算前往「基河路」，該路名與自己的漢字名相同，他好奇提問「那條路在哪裡？」發現就在鬧區士林，他點點頭表示，「如果有機會去的話，想去拍照打卡認證。」

▲▼張基河睽違7年來台。（圖／記者周宸亘攝）



這次是參加音樂節，張基河也透露專場計畫，「我現在正在做新專輯，演唱會還沒有具體計畫，但應該到時候會思考一下」。過去與團體一起來，團體雖解散了，他正面回應「比起說什麼語言，這7年來我的音樂也有很多變化，想用現在的音樂模式與粉絲交流」。