香港資深演員黎宣曾在TVB經典劇集《真情》中飾演外婆「阿家」，是觀眾熟知的綠葉演員，驚傳28日凌晨辭世，享壽93歲，女兒悲痛證實噩耗。

黎宣是香港著名演員，亦是前藝人杜兆津的師母，杜兆津早前在抖音分享與黎宣聚會的照片，並留言「願師母一路走好！」引發外界關注。黎宣的離世令演藝界深感惋惜，她曾在TVB經典劇集《真情》中飾演「阿家」，成為不少觀眾心目中的經典角色。

黎宣早年活躍於影壇，之後加入TVB拍攝多部經典劇集，包括《大時代》、《真情》等，2010年拍畢《Only You 只有您》後正式淡出演藝圈，與丈夫享受退休生活，她在港劇《真情》中飾演外婆、「好姨」薛玉燕的媽媽阿家，該劇90年代年在台灣熱播，也讓她成為台灣觀眾相當熟悉的港片演員之一。

黎宣出身演藝世家，父親黎民偉被譽為「香港電影之父」，堂姐黎灼灼亦是粵語片著名演員，而黎宣的姪女則是影視明星黎姿，家族背景顯赫。黎宣自1950年代便活躍影壇，在演藝界地位崇高，影響深遠，2025年獲得演藝人協會頒發的「傑出演藝大獎」，表彰對香港影視界的貢獻，當時會長古天樂親自出席活動頒獎。

