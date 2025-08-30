記者田暐瑋／綜合報導

台灣女星倪淑君憑1983年與譚詠麟合作的電影《陰陽錯》紅極一時，當年以清純氣質擄獲大批粉絲的心，現年57歲的她至今未婚，即使沒有拍戲也能舒適度日，透露早年以每股50元購入台積電股票，令她生活無虞。

倪淑君1999年起淡出演藝圈，當年僅32歲，之後偶爾接戲，2009年參演台劇後完全消失螢光幕前，好友鍾慧冰透露，不久前到台灣和她相約吃飯，她退休後的生活愜意，每周會打一兩次麻將，定期健身，雖未婚但生活無憂，身段保持得非常好，經濟狀況亦穩定。

▲倪淑君靠台積電股票提早退休。（圖／翻攝自微博）



[廣告]請繼續往下閱讀...

已經26年沒有拍戲，但倪淑君靠著炒股維持生活，鍾慧冰在YT節目中透露，倪淑君早年購入台積電股票及其他電子股，積累了可觀財富，鍾慧冰說：「當時（倪淑君）以50元的價格買入的，買台積電就好像香港人買滙豐股票一樣，現在台積電的股價已經超過1000元。」經濟上沒有問題。

▲倪淑君（右）靠台積電股票提早退休。（圖／翻攝自微博）

回顧倪淑君的演藝生涯，曾被指是導演陳勳奇的「御用女主角」，但因與陳勳奇的緋聞及第三者傳聞，形象一度受損，加上90年代港產片市場低迷，她回台灣發展。鍾慧冰透露，她因不開心而選擇返台，並開始過著低調而舒適的生活，如今倪淑君的健康和財務狀況均良好，生活充滿樂趣。

▲鍾慧冰透露曾和倪淑君吃飯。（圖／翻攝自微博）