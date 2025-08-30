模範老公！周董七夕陪昆凌逛街「全程沒玩手機」　被目擊：一直看著她

記者田暐瑋／綜合報導

周杰倫於七夕前夕在澳洲墨爾本陪伴妻子昆凌逛街購物時，意外被粉絲偶遇，引發網路熱議。據現場目擊網友表示，這對明星夫妻在當地知名購物中心的精品店內被發現，周杰倫全程展現暖心舉動，不僅耐心陪伴，更以親民態度回應粉絲要求，展現超高情商。

▲昆凌嫁周杰倫10年。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

周杰倫在澳洲被目擊陪昆凌逛街，當時有熱情粉絲上前要求合影，周杰倫雖因未修整鬍子婉拒合照，但仍貼心地為粉絲簽名留念，當粉絲提議在衣服上簽名時，周杰倫考慮到實用性，特地請工作人員取來紙筆，而昆凌在一旁試衣期間，周杰倫始終專注陪伴，目光沒有離開過，全程未滑手機，非常有耐心。

這次的偶遇事件在社群媒體上迅速傳開，網友紛紛讚揚周杰倫的暖心舉動，也有人感動於周董對昆凌的專注陪伴，認為這是「寵妻狂魔」的最佳示範，「周杰倫和昆淩就是從細節就能看出來的幸福啊」、「周杰倫結婚後每次被偶遇幾乎都是陪老婆逛街」、「這麼多年了，周杰倫跟昆淩還是這麼幸福」。

▲周杰倫、昆凌喜迎結婚10周年。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）