王彩樺突向金曲歌王荒山亮下跪　碰周氏兄弟激動落淚

記者葉文正／台北報導

民視週六由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》，找來「布袋戲至尊」金曲歌王荒山亮以及超人氣「保庇天后」王彩樺。

▲王彩樺(右)突向荒山亮下跪。（圖／民視提供）

主持人陽帆爆料王彩樺要來上節目已經失眠二個禮拜，因為她會的就那麼幾首，為了要跟歌王荒山亮合唱，練歌數個禮拜壓力破表。一開場保庇天后搞笑火力全開，與荒山亮合唱〈舊情也綿綿〉突然跪下，嚇得荒山亮也一起跪，荒謬又可愛的畫面驚呆眾人，王彩樺笑說：「壓力真的太大，唱之前要拜一下天王」，超無厘頭讓大家笑歪。

▲白冰冰(右)與周氏兄弟。（圖／民視提供）

提到本次主題「三百六十行的旋律故事」，荒山亮節目也難得聊起沒當歌手前當過司機、快遞、廚房雜役還有五星飯店經理，嚐過人生百味的他把歷練當作歌唱養分。

▲王彩樺與荒山亮合唱壓力山大。（圖／民視提供）

白冰冰也提到自己掃過廁所甚至在古早時代當過護理師，還能幫小朋友打針，從小吃苦體會人情人暖。在超夯單元「超級孩子王」單元，10歲周柏霖與弟弟周祐均演唱〈我想要有個家〉第一句歌詞就讓王彩樺突然淚崩，從小就要靠自己的她提到11個月大媽媽過世，由阿嬤扶養長大，一聽到兩個孩子超齡的詮釋歌曲，猶如描述她兒時心境的歌詞，讓她一度哭到不能自己，更大讚孩子們的超精湛的歌藝。