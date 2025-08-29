黃小柔進軍韓國影壇！同劇組演員是「大咖男星」：我不敢合照⋯

記者吳睿慈／台中報導

台、韓合作電影《懸賞令》由申鉉濬、金炳萬、裴優熙與台灣演員群雷嘉汭、綠茶、黃小柔領銜主演，電影29日在台舉辦開拍記者會，黃小柔首度進軍韓國影壇，她是韓劇忠實粉絲，得知《天國的階梯》申鉉濬是男主角時，她驚訝地表示「我非常開心，其實我一直很想跟他合照，但我怕我會露餡，一直不敢眼神交流。」申鉉濬則虧她「我剛剛跟小柔握手時，還想說她很冷淡。」

▲▼綠茶、黃小柔進軍韓國影壇。（圖／記者湯興漢攝）



綠茶、黃小柔進軍韓國影壇，兩人9月還會飛去韓國拍片，其中綠茶有大量的韓文台詞，導演表示：「因為他演的是反派，所以會有很重的戲份跟台詞。」而小柔當初收到劇本邀約時，她本就是韓劇粉絲，如今主角跳出電視跟她演戲，她驚呼：「我非常開心，剛剛在後台其實我一直很想跟他（申鉉濬）合照，但我不敢、怕會露餡，一直不敢跟他有眼神交流。」

▲黃小柔笑喊不敢跟申鉉濬對視。（圖／記者湯興漢攝）



稍早申鉉濬更主動與黃小柔握手，她笑喊「心臟一直撲通撲通跳，很緊張」，申鉉濬則幽默回應：「我剛剛跟小柔握手時，還想說她是個很冷淡的人。」而記者會當天為七夕情人節，小柔驚呼：「今天情人節？我剛剛在後台補合照，已經是最棒的情人節禮物了。」她少女心噴發笑喊「而且他（申鉉濬）有搭我肩唷！」

小柔表示：「下半年演了兩部電影，其中一部就是這部，很感謝綠茶特別提攜，我覺得我很幸運，離家對我來講，工作反而是休假，內心的藝術魂太強烈了，而且韓國演員的狀態都相當好，所有劇組都相當專業。」讓她學習到非常多。

▲▼雷嘉汭連續兩部作品跟韓國合作。（圖／記者湯興漢攝）



擔任女主角的雷嘉汭連續兩部韓國作品，她表示「語文的這件事有持續在學習，需要更進步」，她也說「不同的劇組會有不同的體驗與合作，不管是電影跟影集都不同，這次很開心可以跟前輩合作，甚至是演員們都會跟我一起開玩笑，現場氣氛很好。」