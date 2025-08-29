吳淡如「肺部20顆白點」10年！有家族肺癌史　最新檢查結果出爐

記者劉宜庭／綜合報導

知名吳淡如有肺腺癌家族史，多年來一直定期進行肺部低劑量電腦斷層掃描追蹤。今（29日）分享了年度檢查的最新結果，透露肺部的「小白花」（指肺部結節）雖然沒有消失，但好消息是「他們都乖乖地沒有長大」，讓她鬆了一口氣，並再度發揮正面影響力，呼籲高風險族群要定期篩檢。

吳淡如在社群平台發文表示，自己一大早就去醫院赴「一年一度的約」，看斷層掃描的結果。她透露，雖然曾跟醫生討價還價，詢問能否延長到一年半再檢查，但醫生考量她有「高危險肺腺癌家族」史，堅持她每年都必須報到。所幸，今年的結果顯示，肺部的結節大小穩定，沒有任何變化。

▲吳淡如固定會去醫院做檢查。（圖／翻攝吳淡如臉書）



[廣告]請繼續往下閱讀...

拿到好結果後，吳淡如也幽默地立下新願望。她先是開玩笑說，這是「天命要我畢業」，指的是她正在攻讀的商學博士學位，而非人生。接著她也檢討自己太晚睡的壞習慣，期許能學習女星蔡依林早睡早起，「說不定在80歲的時候可以得到女子組的世壯運馬拉松前三名（就看有多少人報名。如果只有我一個人報名的話，我用走完也會第一名吧．．）。」

文末，吳淡如不忘向大眾宣導健康檢查的重要性。她提醒，只要家中有肺癌病史，就應該定期接受篩檢，並透露目前篩檢的手續費相當少，她自己僅付了500多元。她表示，每年這樣提醒，都有朋友因此去檢查而及早發現病灶。

吳淡如過去透露，母親家族得到肺癌的比例非常高，且大多是女性，自從她聽從醫囑開始做肺部攝影，媽媽那邊的家人也都去做了檢查，約80%親戚檢查出問題，「命中率」相當高，所幸都是早期發現後治療。因此，她想藉自身經驗呼籲，若有家族史，無論是否有抽菸習慣，都該去檢查看看，「面對問題才能解決問題」。