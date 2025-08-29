蔡依林情牽泰國大咖男神Tor！　當眾「手牽手直接奔出片場」超甜

記者蔡琛儀／台北報導

天后蔡依林（Jolin）推出新專輯《Pleasure》，最新主打〈Pillow〉MV以夢境般的超現實手法，重現經典好萊塢愛情場景，營造浪漫氛圍。MV邀請泰國炙手可熱的男星塔納波·里拉塔納卡鄒（Tor）跨刀演出，兩人在片中自然流露戀人間的情感拉扯，從片場戲劇互動到泳池別墅、海濱舞台與雨中漫舞，呈現如「劇中劇」般的浪漫層次。

▲蔡依林請來泰國人氣男星Tor合作〈Pillow〉MV 。（圖／華納提供）

Tor在泰國炙手可熱，榮獲多屆視帝的他，在社群平台上擁有數百萬粉絲追蹤，橫跨戲劇、電影、音樂與時尚領域，多元發展展現超高人氣，被譽為泰國新生代最受矚目的國際男星之一，年初他宣布和交往13年的圈外女友分手，也引發注目。這次Tor特別排開工作，親自飛來參與MV拍攝，力挺與Jolin的首次合作。

其中最吸睛的莫過於兩人大雨共舞片段，Jolin與Tor全身濕透仍緊緊相擁，導演臨時「加戲」要求對視、轉圈，成功捕捉最真實的親密互動。隨著情節推進，戲裡戲外的情感逐漸堆疊，當導演一喊卡，兩人還沒鬆口彼此的手，直接手牽手跑出片場，象徵愛情真正開始，成為粉絲心中最浪漫的瞬間。

▲▼蔡依林與Tor在MV中有許多浪漫對手戲。（圖／華納提供）

Jolin分享，拍攝時必須「一秒談戀愛」立刻進入狀態，她笑說：「只是今天的約會比較大陣仗，鏡頭外有好多工作人員。」她更大讚Tor自然的情感流露，讓氛圍更貼近真實。她還透露，若是現實約會，自己最享受對看的時刻：「看到對方害羞為止就好。」這種曖昧凝視，正呼應〈Pillow〉的甜蜜氛圍。

歌曲〈Pillow〉由蔡依林與音樂人Josh Cumbee共同製作，融合Neo-Soul與R&B氛圍，她表示靈感來自「想像中的情人」，而「枕頭」就是每天陪伴入睡的對象。近期她自曝每天晚上9點半就睡覺，引發網友熱議並效仿她的自律作息，她卻自爆喜歡「花俏」的床單，常讓朋友驚呼奔放多彩，與〈Pillow〉的枕邊浪漫氛圍不謀而合。

▲蔡依林。（圖／華納提供）