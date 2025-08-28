ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
曾莞婷早知情大牙離婚！曝收他道歉私訊　還原內幕「陪伴好友宣洩」

記者孟育民／台北報導

40歲藝人大牙（周宜霈）日前宣布離婚！與小7歲老公阿廖師（廖勛威）結束5年婚姻。而她當年結婚時，藝人謝承均、曾莞婷和潘逸安都是見證人。曾莞婷今（28日）出席記者會，坦承「很早就知情兩人離婚」，也透露這個消息是先從阿廖師那邊得知的，對方傳訊息先說「姐姐不好意思讓你失望了」，後來她才問大牙，但表示還是感到震驚。

▲▼曾莞婷完美演繹2大神器鹼去負擔活動記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼曾莞婷出席記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼曾莞婷完美演繹2大神器鹼去負擔活動記者會。（圖／記者湯興漢攝）

曾莞婷對於好友離婚表示：「覺得很意外的是，生日的時候，兩夫妻還合體來幫我慶生，大家一起在淡水的飯店過了一晚，過程中有聽過大牙分享，他們感情漸行漸遠，都有嘗試著拉回感覺。」曾莞婷認為感情「勸和不勸離，希望他們可以找回愛」，所以當時推薦他們領養寵物，「我以為他們領養小狗之後，會讓感情變好，結果...。」

▲▼曾莞婷完美演繹2大神器鹼去負擔活動記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲曾莞婷震驚好友離婚。（圖／記者湯興漢攝）

曾莞婷透露，有邀請大牙一起去家族旅遊，剛好也可以帶狗，覺得這個時間點，她需要宣洩心情，旅遊當晚聊了很多，「她的心態調適得非常好，很清楚自己要的什麼，做這個決定的時候，事情其實都已經處理好的，她非常堅強，聊天的過程沒有太多情緒，沒有哭。」被問身為他們的「結婚證人，走到這步會不會尷尬」，曾菀婷不避諱地說，「當然會，所以都會陪大牙宣洩一下。」曾莞婷如今對婚姻沒有期待，覺得身邊有個伴可以互相照顧就好。

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

剛剛
剛剛
29分鐘前0

天后級歌手「隱身觀眾席來看江蕙」！　揭44年前初登場真面目

58分鐘前0

北藝中心「士林仙界大派對」免費入場　周末連2天魔幻演出

1小時前0

曾莞婷早知情大牙離婚！曝收他道歉私訊　還原內幕「陪伴好友宣洩」

1小時前0

今市隆二恐嚇運將「改口認了」！　被抓包說謊缺席15周年演唱會

1小時前0

《拜六禮拜》男男戀爆紅！王品澔阿公「揪鄰居在家看」真實反應曝

1小時前0

Super Junior出道20年還是超猛！　首攻大巨蛋「逾3萬會員掃光票」

2小時前0

《外貌至上主義》朴泰俊離婚了！　去年就斷開「4年女偶像出身妻」

2小時前35

遭薔薔心碎開除！Song超狂薪資外洩「網全羨慕」　工作過失道歉了

2小時前0

許哲珮消失4年認「曾陷失聲恐懼」！　罕洩私下真面目：連打電話都怕

2小時前10

《左撇子女孩》參加奧斯卡！導演感動發聲：是一封寫給台灣的情書

ETtoday星光雲

