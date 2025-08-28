曾莞婷早知情大牙離婚！曝收他道歉私訊　還原內幕「陪伴好友宣洩」

記者孟育民／台北報導

40歲藝人大牙（周宜霈）日前宣布離婚！與小7歲老公阿廖師（廖勛威）結束5年婚姻。而她當年結婚時，藝人謝承均、曾莞婷和潘逸安都是見證人。曾莞婷今（28日）出席記者會，坦承「很早就知情兩人離婚」，也透露這個消息是先從阿廖師那邊得知的，對方傳訊息先說「姐姐不好意思讓你失望了」，後來她才問大牙，但表示還是感到震驚。

▲▼曾莞婷出席記者會。（圖／記者湯興漢攝）



曾莞婷對於好友離婚表示：「覺得很意外的是，生日的時候，兩夫妻還合體來幫我慶生，大家一起在淡水的飯店過了一晚，過程中有聽過大牙分享，他們感情漸行漸遠，都有嘗試著拉回感覺。」曾莞婷認為感情「勸和不勸離，希望他們可以找回愛」，所以當時推薦他們領養寵物，「我以為他們領養小狗之後，會讓感情變好，結果...。」

▲曾莞婷震驚好友離婚。（圖／記者湯興漢攝）

曾莞婷透露，有邀請大牙一起去家族旅遊，剛好也可以帶狗，覺得這個時間點，她需要宣洩心情，旅遊當晚聊了很多，「她的心態調適得非常好，很清楚自己要的什麼，做這個決定的時候，事情其實都已經處理好的，她非常堅強，聊天的過程沒有太多情緒，沒有哭。」被問身為他們的「結婚證人，走到這步會不會尷尬」，曾菀婷不避諱地說，「當然會，所以都會陪大牙宣洩一下。」曾莞婷如今對婚姻沒有期待，覺得身邊有個伴可以互相照顧就好。