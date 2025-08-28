野生吳婉君「遮半臉現身高鐵站」！神情緊繃頻張望 真實狀態全被拍

▲吳婉君現蹤左營高鐵站。（圖／讀者提供／翻攝吳婉君臉書／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

吳婉君先前被爆出與3月鬧出家暴案的趙駿亞復合，但她事後並未解釋感情現況。日前有時報周刊CTWANT讀者在高雄左營高鐵站巧遇吳婉君，她穿全身白、一身輕便，雖然刻意壓低存在感，但明星氣場藏不住，依舊吸引路人側目。

讀者8月16日在左營高鐵站遇到吳婉君，她戴著口罩，不過看得出狀態依舊，她只提了隨身小包跟手提袋，沒有沉重的旅行行李，不像是長時間的旅遊遠行，推測應該是短暫的行程。據讀者表示，吳婉君站在計程車等候區等車，很有警覺地不時在觀察四周，神情略顯緊繃，彷彿擔心被認出。

▲吳婉君一身輕便，推測這趟高雄行是短暫行程。（圖／讀者提供）



吳婉君3月曝光遭到當時男友趙駿亞暴力對待，她負傷前往警局、提告傷害並聲請保護令。吳婉君當下強硬表態「不復合、不撤告」。然而，日前卻有消息傳出，她與這位「恐怖情人」復合，甚至還一同出遊。對於復合傳聞，吳婉君至今既未承認也未否認。

面對人生創傷，吳婉君曾發表心聲，表示自己正努力修復自己、練習好好活著。「我沒有那麼重要也沒有什麼了不起。我不完美，也曾懷疑過自己，但我正在走自己的路。請不要再用你們的想像，凌駕在我的選擇與自由之上。我會繼續走下去，無論別人怎麼說。」

