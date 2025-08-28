曾寶儀曾說不再主持金鐘 睽違三年重拾重任　LULU不怕「有負評也是亮點」

記者葉文正／台北報導

「第60屆金鐘獎」將於 10/11、10/17、10/18 在台北流行音樂中心舉行廣播、節目類及戲劇類三場頒獎典禮，由三立電視承製。今日戲劇類主持人曾寶儀，與節目類主持人Lulu 黃路梓茵穿上黑色禮服現身，曾寶儀說主持完金鐘57後的確說過不想再主持，因為太累了，Lulu去年主持金曲獎遭蘇打綠抵制，今天則坦然表示「有負評也是亮點」似已走出陰霾。

▲60屆金鐘獎戲劇及節目類典禮主持人Lulu黃路梓茵跟曾寶儀發布記者會。（圖／記者李毓康攝）

曾寶儀在金鐘57之後結束後就被預訂再度主持，讓三立等了三年，曾寶儀說：「感謝三立對我的信任，結束後很開心，知道我年紀大了，經不起折騰，今年初來找我，沒想到當時不是客套話。」至於要不要瘦身穿禮服，曾寶儀覺得健康比較重要，瘦到在台上暈倒會更糗。

▲兩人是好友也是搭檔。（圖／記者李毓康攝）

她也坦言，金鐘57典禮後，當時覺得自己太累，所以說不願再做，耗很多元氣，事實上金鐘獎要做的功課，比金曲金馬還要多，戲劇類也有好多項目，真的年紀大了經不起折騰。

▲第60屆金鐘獎戲劇及節目類典禮將在10月17與18日舉行。（圖／記者李毓康攝）

而曾寶儀之前主持金鐘與阿翰拍片等設計令人印象深刻，被稱「零負評主持人」，她自己則笑說：「說這題壓在頭上跟肩膀上很久，今年要把所有時間留給入圍者，如果我把太多時間跟預算放我身上，怕會消耗其他人時間，希望讓入圍者有更多被看見的可能性，我跟Lulu很熟，所以不要把兩個典禮分開來看，其實要當成一個頒獎典禮來看。」

節目類主持人LULU被曾寶儀預言可能會入圍戲劇類女配角，LULU則狐疑：「你們覺得我在《正港分局》的演出會入圍嗎，我是自己質疑自己，但聽到你們這樣講，我就更有信心了，要好好準備得獎感言。」



LULU認為，金鐘60要致敬感謝跟宣揚的有很多，要好好致敬，節目類要有開場序幕的感覺，不可能追求到完美，追求完美壓力太大，該致敬時致敬，認真的時候認真。我的《夜市王》跟女配角都可能入圍，今年心態很放輕鬆。」

經過不少歷練後，LULU也認為：「萬一有負評就變成亮點，主持金曲後已沒陰影，希望專注在當下。《綜藝大熱門》本週五播最後一集，整整錄12年的節目，最後一集錄影，我們現場哭成一團，我跟憲哥還有漢典吃飯都比我爸媽多，節目沒了，有人說電視是夕陽產業，但他終究是平台，內容才是王道。我的開場服裝會致敬各年代的節目。陸陸續續做很多事情，也期待這次《綜藝大熱門》能入圍，畫下完美句點。