24歲陸劇女演員確診胃癌！拍戲趕進度「無視黑便」片場吐血送急診

記者陳芊秀／綜合報導

大陸短劇近年火速發展，對有意闖娛樂圈的年輕素人轉向短劇市場逐夢，然而短劇拍攝環境也時常引發爭議，傳出工作時間緊湊，導致幕前幕後工作人員身體負擔沉重。近日傳出24歲的短劇女演員罹患胃癌的消息，再度掀起外界議論。

▲24歲短劇女演員確診胃癌！拍戲趕進度。（圖／免費圖庫／PAKUTASO）

據多家陸媒轉發杭州市中醫院於昨日（27）發表的文章，一位24歲短劇女演員小雯（化名）確診胃印戒細胞癌。她自大學起利用課餘時間接拍廣告、MV，畢業後簽約影視公司成為短劇演員，然而短劇拍攝節奏緊湊，為了趕進度，劇組白天拍外景，晚上趕拍內景（棚內戲），忙起來吃飯都顧不上，只好靠一杯又一杯咖啡提神。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原本小雯以為年輕就是本錢，但是時常感到胃部隱隱作痛，還會胃酸逆流，以為只是疲勞帶來的小毛病，買藥吃自行應付。直至拍攝中頻繁出現黑便，並且在片場數度吐血，才被工作人員送往醫院急診，院方緊急做胃鏡檢查，發現整個胃竇被一巨大的潰瘍占據，黏膜組織變得僵硬、缺乏彈性，好似「皮革」，切片檢查結果，確診為胃癌中惡性程度極高的印戒細胞癌。

小雯以自身經歷向大眾呼籲：「現在很多年輕人像我一樣，三餐不定時，白天靠一杯接一杯的咖啡硬撐趕工，晚上聚會又免不了喝很多酒。真的希望大家別像我這樣，一點點把身體拖垮了。」

該篇文章指出，小雯罹患的印戒細胞癌在胃癌中惡性程度極高，名稱源自於顯微鏡下觀察到的腫瘤細胞型態，細胞內充滿黏液，細胞核被擠壓至邊緣，宛如戒指。