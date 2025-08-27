愛雅挺孕肚「狂看月子中心」　吐心聲：比挑婚紗還難

記者王靖淳／綜合報導

女星愛雅（舊藝名：張艾亞）2022年宣布嫁給圈外15年好友，去年年底正式舉辦婚禮，並於本月14日在社群公開懷孕喜訊。最近她發文揭露自己面臨的最大困難，即是挑月子中心，同時也驚呼：「比挑婚紗還難！」

▲愛雅認為挑月子中心，比挑婚紗還難。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

愛雅透露，自從她拿到媽媽手冊後，身邊的親友就不斷提醒她：「妳快去看月中，不然想要的早就被訂光啦～」這讓她和老公只好開啟「瘋狂跑行程」模式，挺著孕肚帶著腹中的「小房客」，勤奮地穿梭在各大月子中心之間，只為尋找一個最理想的產後歸宿。

在參觀月子中心的過程中，愛雅也分享自己心境上的奇妙轉變。她表示，每當看到中心裡可愛的新生兒，自己母愛瞬間爆棚，忍不住驚呼：「怎麼都這麼可愛！小小的、QQ的～」連一旁的護理師都笑說她的「媽媽模式被打開了」。愛雅坦言，現在對小孩的喜歡，與過去相比，更多了一份責任感和期待。

▲愛雅14日公開懷孕喜訊。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

然而，愛雅也透露，目前與腹中的寶寶，似乎還不太熟，有時甚至「還會忘記她的存在」，只感覺到肚子又緊又漲。為此，她還開玩笑地向寶寶喊話，希望對方能「敲敲門提醒我，『媽，我在這裡啦！』」

面對懷孕期間的各種未知，愛雅決定向廣大的「學姐們」公開求助。她提出了兩個問題，一是「大概幾週後，才能感受到小房客的存在感？」希望能盡快與寶寶建立更深刻的連結；二是「如果再給妳一次機會挑月子中心，最在意什麼？」期盼能獲得前輩們的經驗談。