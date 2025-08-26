不甩陽帆！　安吉自爆「人生最叛逆」行徑：不想裝乖了

▲陽帆的寶貝女兒安吉。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

ANGIE安吉推出新歌〈The way U hate it〉，也是專輯中最有態度的一首歌曲。安吉說：「〈The way U hate it〉是一首風格難以定義的『叛逆系舞曲』，是一首我幻想出來的故事，也是一場屬於我的表演，在那個舞台上，我有自信、霸氣、不用討好別人，也是我覺得是我最有個性的模樣。」安吉也透露自己做過最叛逆的事就是走上流行音樂創作這條路。

ANGIE安吉平時在大家眼中是可愛、甜美但非常清楚自己方向的聰明女孩，也是父母心中聽話、貼心的女兒，不過她也表示：「有時候就是想要耍酷、叛逆一下！」因此她把不想裝懂、不想裝乖的心境都寫進〈The way U hate it〉，想要照自己的樣子和想法帥一次。



而安吉從小到大，在家人的栽培下長期學習古典音樂，從鋼琴到大提琴，她每週都乖乖去上課，不希望辜負家人的期望，「我知道家人都希望我可以在古典樂上耕耘，有一天登上國家音樂廳演出，但我漸漸發現這根本不是我想做的事，壓力愈來愈大也讓我很不舒服。」

於是她終於鼓起勇氣，下定決心和父母、祖父母等全家人深談，表示自己要放棄古典音樂這條路，她說：「我決定從古典音樂直接轉到我自己喜歡的音樂風格，和以我喜歡的演出方式表演，這應該是我至今為止做過最叛逆的事了。」而她踏出這一步後，也找到真正的自己。

