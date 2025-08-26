阿雅教11歲女兒跳「剉冰舞」勾回憶殺！Ava繼承明星顏值圈粉朝聖

記者陳芊秀／綜合報導

藝人阿雅（柳翰雅）從台灣轉戰大陸影視圈，結婚後常在社群平台分享家庭生活。她的歌曲代表作〈剉冰進行曲〉仍是許多七、八年級生的共同回憶，近日公開一段影片，親自下場教女兒Ava與姪女大跳「剉冰舞」，勾起歌迷回憶。

▲阿雅教11歲愛女Ava跳「剉冰舞」。（圖／翻攝自微博）

影片中，阿雅耐心地分解教學，母女邊跳邊笑鬧，氣氛溫馨。最後三人合體完成副歌，女兒興奮地問：「媽媽，你覺得我們跳得棒不棒？」阿雅抱著2個女孩笑說：「我覺得妳們跳得超級棒！比我還要棒！」愛女Ava現年11歲，擁有深邃五官，繼承媽媽明星顏值，網友們看完影片也驚呼連連，大讚女兒「好漂亮，好有明星氣質」、「根本複製媽媽的青春模樣」，更有人直呼「夢回《我猜》時代」，留言區瞬間充滿了時代的眼淚。

▲阿雅與姪女、女兒合體跳「剉冰舞」。（圖／翻攝自微博）

▲女兒Ava跳完問阿雅跳得棒不棒。（圖／翻攝自微博）

▲阿雅抱緊姪女與女兒Ava稱讚「比我還要棒」。（圖／翻攝自微博）



阿雅當年憑藉〈剉冰進行曲〉紅遍大街小巷，更在2008年以主持人身分奪下金鐘獎，演藝成績斐然。她的丈夫竹慶本樂仁波切身分特殊，是藏傳佛教的轉世活佛，據傳與王菲、梁朝偉等巨星頗有淵源，近年則專注於國際間的佛學推廣與授課，夫妻倆在各自的領域都成就非凡。

據了解，阿雅與仁波切2006年在美國相識，愛情長跑多年後，於2014年在當地註冊結婚並於7月1日迎接愛女誕生。她婚後除了接綜藝節目，轉戰社群平台拍影片分享人生體悟，也接業配合做廣告，小紅書累積66萬粉絲追蹤，人氣不減。