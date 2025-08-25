王思佳化妝師好友離世「上周才見」　心碎還原最後互動：當你退休了

記者蔡宜芳／綜合報導

知名化妝師吳阿志離世的消息在25日被證實，許多與他合作過的藝人都紛紛發文悼念。而和他長期合作、交情要好的女星王思佳，稍早也寫下對於好友驟逝的不捨，並透露兩人上周才見面，沒想到就此天人永隔。

▲王思佳和吳阿志合作多年。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

王思佳透露，她第一次邀請吳阿志幫自己化妝時，對方還訝異地問「為什麼」，而她當時堅定地回答：「我覺得你很會畫呀。」從那之後，兩人合作了將近十年，「婚禮、母嬰雜誌 、代言、活動、生日、私下聚會，於公於私 我們都像家人一樣緊密的關係。」王思佳也感嘆說，如果沒有吳阿志，自己的造型也無法這麼完美。

王思佳提到，她常誇吳阿志「萬能又全能」，和對方一起工作就會覺得很安心。她還曾經與吳阿志約定未來女兒出嫁時，自己要藉由對方的手變身「最漂亮的丈母娘」。

▲吳阿志上周才剛幫王思佳畫生日妝。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

王思佳表示，兩人一起出國工作的時光，雖然辛苦，但總能彼此照顧，還有許多又笑又鬧的回憶，從完成看似不可能的任務，到深夜三小時的長談，「我們總是接住彼此，但這次⋯⋯我沒有。」字句間滿是遺憾與不捨。

王思佳透露，上周生日時，吳阿志才來為她化妝，還陪她挑衣服、閒話家常，「我約你一起！你說隔天有工作！回家休息。然後，我就當作你退休回台南了，因為你總是說有天要退休回去台南，不然我不知道該怎麼辦。」

王思佳最後不捨地寫下：「阿志…捨不得，但你現在一定很開心，在那邊做想做的事，爽朗大聲地笑著。一路好走，願你的退休世界歡樂無比、無牽無掛。」並附上與吳阿志的合照，獻上對好友的懷念。