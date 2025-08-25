河智媛香港見面會人氣爆棚！　啦啦隊女神被餵食「打算胖5公斤」

記者孟育民／台北報導

樂天女孩受邀參加「2025香港電腦通訊展」，24日迎來見面會第三天，現場依舊擠滿熱情粉絲，讓女孩們感受到滿滿支持。岱縈開心分享：「這三天香港粉絲把整個會場都塞滿了，活動一開始大家都很害羞，但後來在我們帶領下，全部一起站起來跳《桃猿男兒》，現場氣氛非常好！也看到粉絲穿著女孩的應援巾和球團周邊，真的很感動。」從韓國飛來參加的河智媛笑說，透過遊戲與粉絲互動，感情更拉近了，甚至還有粉絲特地製作印有她照片的T恤，「現在是我最喜歡的衣服。」





▲樂天女孩受邀參加「2025香港電腦通訊展」舉辦見面會。（圖／樂天桃猿提供）



這趟香港三日行程，不僅帶來經典的應援曲目，也讓女孩們有更多近距離與粉絲互動的機會。岱縈打趣表示：「他們每次都會買很多當地美食給我，每次來香港都有甜蜜的困擾，就是準備胖個5公斤回去。」她也分享最難忘的橋段，就是學習粵語與粉絲交流，「他們都叫我粵語小天才，但有時候會鬧笑話，像是我名字很難講標準，練了好多次還是會講成別的意思。」此外，她還收到粉絲特製的香港小巴牌鑰匙扣，上面印著「縈河系」，直呼值得珍藏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲岱縈被粉絲餵食。（圖／樂天桃猿提供）

第二次造訪香港的河智媛，也感受到與以往不同的氛圍，「小時候來香港的天氣已經是很美好的回憶，這次覺得比記憶中的天氣還要好。」她特別喜歡香港的芒果甜點，「很好吃，所以吃了兩次。」

當被問到如何形容台灣、韓國與香港的粉絲時，河智媛回答：「台灣我已經待了半年，感覺很親切；韓國是我的家鄉，所以很舒適；香港雖然才來第二次，但一切都還是很新鮮。」至於在海外行程緊湊，如何恢復精力？她笑說：「我會盡量多睡覺，然後認真吃飯。」

▲▼河智媛調皮耍寶。（圖／樂天桃猿提供）



