南韓女團隊長17歲離家「出道2年就解散」　返新加坡跟修杰楷拍戲

記者黃庠棻／台北報導

華視每週一至週五晚間八點，播出來自新加坡的超夯連續劇《小娘惹之翡翠山》。這部描述1950年代娘惹家族傳奇故事的劇集，衍生自2008年的經典之作《小娘惹》，內容不僅有家族間的機關算盡，也有真熾熱烈的感情戲。

▲《小娘惹之翡翠山》三位小娘惹的演員都大有來頭。（圖／華視提供）

《小娘惹之翡翠山》精彩刺激的內容在當地創下超過167萬觀看人次，成為五年來華語戲劇的最高收視紀錄。在新加坡的Netflix上線後，即空降排行榜第一名，並連續七週名列Top 10。而本劇也是華視四年來首次購買的外國劇集，更是第一次將新加坡戲劇納入黃金時段播出。

近期，戲裡張金河（修杰楷飾）的真女兒張安雅（黃晶玲飾）已經回歸張家，卻受堂妹張安娜（黃暄婷飾）挑撥，指稱其地位已被假女兒張心娘（劉怡伶飾）所取代，讓安雅又嫉妒又失落，開始耍手段報復，緊湊的劇情讓收視扶搖直上，尤其在45歲以上的觀眾間表現更加亮眼。

▲飾演張心娘的劉怡伶是前韓國女團Skarf的隊長。（圖／華視提供）



而《小娘惹之翡翠山》不僅呈現出原汁原味的時代感，劇中演員也都是一時之選，飾演張心娘的劉怡伶曾經是韓國女團Skarf的成員，17歲起就到韓國參與訓練，2012年以隊長的身分出道，直到該團解散後才回新加坡發展。

飾演張安雅的黃晶玲也同樣為女團Skarf的成員之一，在2014年退團，並於2015年發行個人迷你專輯；而飾演戲中大反派張安娜的黃暄婷則是實力派星二代，母親林梅嬌即是《小娘惹》中的「林桂花」一角，不過，雖然同為反派，黃暄婷卻自認比媽媽當年的角色還要更壞，坦言已經做好播出後被觀眾罵的心理準備。

▲飾演張安雅的黃晶玲為女團Skarf的成員之一。（圖／華視提供）



本劇不僅擁有豪華的演員陣容，演唱片頭曲《落花如雨》的歌手陳潔儀也是大有來頭。1994年發行首張華語專輯《心痛》，正式在台灣出道。1996年以《別讓我恨你》專輯獲頒第8屆金曲獎「世界華人最佳國語女演唱人獎」。2019年底於台北國際會議中心舉辦出道以來，在台灣的首次個人演唱會。而本劇片頭曲則由新加坡知名音樂人李偲菘作曲兼任製作人，懷舊又大器的曲風讓陳潔儀大讚「唱得非常過癮」。

▲飾演張安娜的黃暄婷，母親林梅嬌為《小娘惹》中的「林桂花」。（圖／華視提供）



而為了讓更多台灣觀眾能接觸到這部優質作品，也更進一步認識峇峇娘惹文化，華視自8月1日起陸續在大廳以「我們與小娘惹的距離」為題舉辦系列講座，邀請專家學者在大廳的娘惹建築佈景前，探討台灣與馬來世界長久以來彼此牽動的飲食、文化、歷史，甚至戰爭等議題。活動期間報名人數踴躍，問答環節也相當熱絡，足見本劇及娘惹文化的迷人風貌。

▲黃晶玲飾演安雅（左）；黃暄婷飾演安娜。（圖／華視提供）



《小娘惹之翡翠山》由修杰楷攜手劉怡伶、黃暄婷、黃晶玲、張哲通、鄧偉德、劉子絢、陳羅密歐、姚懿珊、陳泓宇、吳俐璇、鄭惠玉、歐萱等實力派演員共同主演。劇組不僅斥資百萬改造劇中的主要大宅，連家具、服飾及料理等都深度考究。

為了不讓祖業被心娘搶走，安娜不僅找幫傭假扮心娘，甚至還想要騙婚；安雅則在被挑撥之下，找了叔叔金泉替她報仇。在張家的真千金返家後，假千金該如何生存下去？而張家的家族企業最後又會落到三兄弟中的哪一位呢？《小娘惹之翡翠山》每週一至週五晚間8點就在華視主頻道。