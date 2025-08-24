樂團芒果醬苦熬4年！　終於登「壓軸主舞台」嗨喊：爽啦

▲林潔心登上主舞台開唱。（圖／StreetVoice街聲提供）



記者翁子涵／台北報導

「Park Park Carnival」音樂盛會昨日在臺北圓山花博公園熱鬧登場，中午不到便湧入數千樂迷，六大舞台由「東部壞男孩」及「無限捲」率先點燃熱情，現場人潮洶湧，新生代少女歌手林潔心首度登上主舞台，她不忘提醒樂迷多喝水：「我是第一個表演，大家不要看完我的表演就中暑了！」她以歌曲〈紙飛機〉開啟表演，感性表示：「這首歌帶我飛到Park Park Carnival 最大的舞台了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Yappy、芒果醬接力開唱。（圖／StreetVoice街聲提供）



客家嘻哈歌手Yappy本次特邀好友Barry Chen與Multiverse助陣，氣勢磅礴的鼓點與吟唱為演出揭開序幕。他輕鬆引導樂迷進入專屬苗栗嘻哈國度，一句「來看我的表演不要只是站著！」瞬間將氣氛推向最高潮，儘管演出途中電腦一度當機，Yappy的熱力絲毫不減，連續帶來〈醬紫〉等多首歌曲，讓現場變身花博大舞廳。

樂團芒果醬擔綱首日壓軸，連飆三曲後直呼：「爽啦！」他們第四年參與盛會，終於站上壓軸舞台。團員們笑稱以「紅綠燈」為主題穿搭，贏得樂迷熱烈掌聲，芒果醬坦言曾感茫然，但看到老歌迷回歸、新舊朋友相挺，重新找回熱情，直說：「能夠唱歌給喜歡的大家聽就很棒了！」經典曲〈小紫〉、〈中樂透〉引發全場大合唱，最後在〈夏夜晚風〉中完美落幕。

