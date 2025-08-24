金鐘國秘戀至少1年！首提「62億新婚豪宅」全額付現：不想繳利息

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手金鐘國（金鍾國）日前透過官咖驚喜宣佈結婚消息，由於女方是圈外人，他並未特別交代身份，且婚禮將以非公開形式進行。不過，近來就有網友逐漸挖出「秘戀」蛛絲馬跡， 其實好友宋智孝早在1年前說溜嘴，推測他至少戀愛1年以上。而針對他的韓幣62億新婚房，他也首度開口透露「全額付現」的原因，引起熱議。

金鐘國宣布結婚的同時，未婚妻的身份引起熱議，有消息指出女方可能是「38歲化妝品公司CEO」，但這項傳聞至今沒有被證實過。而他的戀愛故事令人好奇，也有網友發現，其實好友宋智孝早在1年前發現戀愛跡象，宋智孝2024年6月曾在池錫辰YouTube節目上說過：「鐘國哥好像有女朋友了，他最近不怎麼生氣，應該有（女朋友）吧。」

宋智孝當時直覺表示「應該有吧」，但池錫辰驚呼「有嗎？我怎麼不知道，這是獨家欸。」她才緊急改口「我也不太知道，我的意思是『感覺應該有吧』。」她表示，因為金鐘國不怎麼生氣了，整個人變得很柔和，才會讓她覺得可能是戀愛了。沒想到1年後，金鐘國真的傳來結婚喜訊。

不僅如此，金鐘國4、5月才被爆出在位於江南的論峴洞購入一間價值韓幣62億元（約台幣1.55億元）的高級豪宅，且全額付現預計搬進去住，該房子被推測應該就是夫妻倆的新婚房。他23日登上YouTube節目，首度對於購買韓幣62億豪宅回應，他笑說：「全額付現只是因為我不想付利息，沒必要太羨慕。」

金鐘國自虧「我也不是大地主，就只是買房，不是為了投資，而是要自己住的」，坦承自己不太會投資，「我不推薦像我這樣的方式，大家還是選擇聰明的方式投資吧」，現階段他維持最好的身體健康狀態，對他來說就是最棒的投資。