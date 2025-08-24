樂天女孩紅到香港！　現場擠爆「琳妲見粉絲超狂收藏」感動吐心聲

記者孟育民／台北報導

樂天女孩登上「2025香港電腦通訊展」舞台，23日迎來第二天的「樂天女孩見面會」。小紫分享了現場的驚喜體驗，「第一天就來了非常多人，座位區和站位區都是滿的，但最特別的是，大家在這麼大型的活動裡，竟然能保持最高品質的『靜悄悄』。不過一到遊戲互動環節，大家又能瞬間放開玩得很嗨、很熱情。」琳妲也表示：「香港粉絲跳起舞來完全不輸十號隊友，他們吶喊的聲音，搭配手勢舞蹈動作，真的看了是令人感動的。而且他們說，難得我們到了香港，一定要三天都到！真的好感謝他們。」





▲樂天女孩們合照，KAHO（左起）、琳妲、河智媛、岱縈、Kira、小紫。（圖／樂天桃猿提供）

活動現場以粉色氣球、人形立牌和相片框妝點，提供粉絲合影留念。舞台上，她們帶來樂天招牌應援曲目，並與粉絲進行互動遊戲，氣氛熱烈，現場粉絲們都玩得盡興。談及難忘的互動時，琳妲分享：「有位香港粉絲上台與我玩遊戲，他報上名字後，我回去翻對話紀錄才發現，他幾乎收藏了我一系列的周邊商品，甚至還穿上我的品牌內褲！」她感動地說：「很多粉絲都是在網路上關注我們，這次終於能真正見面，真的很特別。」

▲▼現場擠滿了人。（圖／樂天桃猿提供）



聊到香港美食，小紫特別提到粉絲準備的榴槤冰沙西米露，「因為我很喜歡吃榴槤，所以了解我的粉絲就直接送來。這是我第一次在活動上收到這麼『有味道』的食物，當下覺得有點不好意思，因為旁邊的工作人員都被『臭』到了。」她也感謝同伴琳妲陪她分食，避免自己吃得過飽，「最近吃得太幸福，要回歸飲控計劃了。」



