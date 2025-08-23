許凱出軌風波案外案「趙晴被爆有正牌男友」！　疑雙劈腿對話流出

記者王靖淳／綜合報導

大陸新生代男星許凱最近陷入感情風波，遭女星許荔莎長文控訴劈腿，並公開兩人交往時間軸，更直指分手原因是另一位女星趙晴，消息曝光後，立刻掀起外界討論及關注。最近更有知情人士在網路上爆料，趙晴在與許凱發展地下情時，自己也並非單身，同樣處於劈腿狀態，引發熱議。

▲許凱陷入感情風波。（圖／翻攝自微博／許凱SOSO）

有知情人士在網路上發文爆料趙晴腳踏兩條船，表示當時她在有男友的狀態下，同時交往許凱，且正牌男友還疑似是中國國家游泳隊的助理教練。為了證實自己的說法，該知情人士附上多張許凱與趙晴的微信聊天紀錄截圖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許荔莎長文指控許凱劈腿。（圖／翻攝自微博）

據了解，對話的時間點，遠早於兩人在深圳約會被媒體拍到之前，其中，許凱不但溫柔地安撫趙晴，表示「我生氣永遠都是兩分鐘就好了」，更許下「回來我抱著你睡」的親密承諾。因此遭外界質疑兩人可能在深圳約會曝光前，就已經悄悄同居。

▲趙晴否認小三指控。（圖／翻攝自微博）

針對許荔莎在微博上的一連串爆料，許凱事後透過工作室發文澄清，強調他目前單身，「網傳謠言涉及的藝人與許凱先生早年有過短暫交集，早已無聯繫，網傳聊天紀錄存在偽造內容，我方已報警處理。」另一方面，趙晴也透過經紀公司發出聲明，否認小三指控。

▲知情人士爆料趙晴早就有男友。（圖／翻攝自微博／會拍攝的百曉生）