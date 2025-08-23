《進行曲》3帥野溪溪溫泉「只穿內褲」PK！　余杰恩爆「吃大便」叛逆往事

記者蕭采薇／桃園報導

青春熱血國片《進行曲》主創團隊23日現身桃園電影節，才剛剛以《角頭－鬥陣欸》刷新國片票房首日記錄的導演姜瑞智，帶領三位男主角劉育仁、牧森、余杰恩與影迷近距離接觸。三位帥氣小鮮肉大爆幕後拍攝秘辛，為了保持片中精實好身材，竟然只穿內褲在野溪溫泉現場比賽伏地挺身，牧森甚至跟在地七十歲阿嬤PK跳水。

▲青春熱血國片《進行曲》三位男主角，（左起）余杰恩、劉育仁、牧森現身桃園電影節。（圖／桃園電影節提供）



《進行曲》在桃影放映反應相當熱烈，三位男主角各自擁有大批粉絲死忠追隨，導演姜瑞智開玩笑說，劉育仁、牧森與余杰恩的超強人氣就像「三國鼎立」，誰也不輸誰。但私下三人卻培養出如同片中建中樂旗隊兄弟般的好感情，從一開始跑映後，面對觀眾青澀害羞，到現在可以侃侃而談，劉育仁看著牧森深情地說，「好感動，好像孩子長大了！」引來現場一片哄笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《進行曲》導演姜瑞智（右二）才剛剛以《角頭－鬥陣欸》刷新國片票房首日記錄。（圖／桃園電影節提供）

導演姜瑞智也立下目標，只要《進行曲》大賣票房破億，就讓男主角群「跟海報一樣脫衣服」回饋粉絲！為了保持精實好身材，三位小鮮肉也是拼盡全力，牧森回憶拍攝時嚴格飲食控制，完全不碰碳水；劉育仁更是半夜收工後跑到公園一邊練打鼓、一邊拉單槓；余杰恩更是在「育仁做健身教練，牧森當營養師」的監督下，一口氣瘦了九公斤。

▲（左起）余杰恩、劉育仁、牧森大爆青春往事。（圖／桃園電影節提供）

三人表示，拍完《進行曲》也像經歷了第二次高中生活，培養出同學一樣的好感情。有趣的是，當記者問起，學生時代是否曾經像片中一樣，做過叛逆的事？余杰恩竟然自爆「吃過倉鼠大便，味道像向日葵種子！」而且他還以「神農嚐百草的精神」，也吃過貓狗飼料，「貓飼料太鹹，狗飼料比較好吃！」