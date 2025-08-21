ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
陳喬恩「睡覺真的會瘦」公開菜單！
中元普渡泡麵熱銷排行榜！
《獵人》又更新了！
孫安佐被爆赴日留學！攜新歡看《角頭》首映　孫鵬霸氣喊：不准出國

記者蕭采薇／台北報導

《角頭》電影新作《角頭－鬥陣欸》，主演群孫鵬、伊正、喜翔、鄭人碩、黃尚禾、唐振剛、黃冠智、潘俊佳（嘎嘎）、王自強等人，21日就擔任一日店長，親自在影城與粉絲互動。被問到孫安佐的新歡，以及狄鶯說要送去兒子日本留學，孫鵬也回應：「不准出國通通留在台灣看角頭！」

▲▼伊正(左起)、孫鵬、喜翔出席電影《角頭－鬥陣欸》威秀一日店長記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲伊正（左起）、孫鵬、喜翔，出席電影《角頭－鬥陣欸》店長記者會。（圖／記者李毓康攝）

孫鵬笑說，完全沒有票房壓力：「大家都這麼支持！當初看《角1》的影迷都已經當阿公了，就算有也是好的壓力。」先前首映會上，孫安佐帶著新女友出席，老婆狄鶯也對女方讚譽有加。

被問有沒有當阿公，孫鵬一開始先說：「我們今天不聊他好不好！」但被問到兒子出國遊學一事，孫鵬則說：「拍的時候就再三叮嚀了，去年就開始啟動了，不准出國通通留在台灣看《角頭》！」鄭人碩在現場對粉絲來者不拒，延續首映會的粉絲福利說到做到，男、女粉絲都來者不拒。

▲▼鄭人碩出席電影《角頭－鬥陣欸》威秀一日店長記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲鄭人碩喊話給福利。（圖／記者李毓康攝）

鄭人碩感謝粉絲支持，直說就算在外面碰到，「儘管跟我要福利！」孫鵬說「只要不伸舌頭就好！」鄭人碩趕緊解釋「怕人家不舒服啦！」孫鵬提到當初看第一集《角頭》的粉絲都已經當阿公了，「已經10年了，孫子都出來了！」

▲▼唐振剛(左起)、潘俊佳、黃尚禾、伊正、孫鵬、喜翔、鄭人碩、黃冠智、王自強、監製張文旗出席電影《角頭－鬥陣欸》威秀一日店長記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲《角頭－鬥陣欸》一日店長，（左起）唐振剛、「嘎嘎」潘俊佳、黃尚禾、伊正、孫鵬、喜翔、鄭人碩、黃尚智、王自強、監製張文旗。（圖／記者李毓康攝）

《角頭－鬥陣欸》故事延續《角頭－大橋頭》，為《角頭2：王者再起》的前傳故事。王識賢談到自己演出的人氣角色「仁哥」相對《角頭2》比較年輕一點，「比較衝動、比較暴力一點！」此時的北館收留「土狗幫」之後，新、舊成員的內部矛盾有待解決。王識賢認為男人之間不用太多的言語，情感的連結自然就會去接收到，《角頭－鬥陣欸》全台上映中。

 

李光洙曝剛出道「收入全給公司」　自己搭公車借衣服..連經紀人都沒有

