「情色教主」進廠維修眼睛閉不起來！　角膜破洞潰瘍苦撐8月

記者王靖淳／綜合報導

「情色教主」雪碧（方祺媛）最近在臉書發文曬出近照，透露自己的右眼因手術後遺症導致嚴重問題，在好不容易調整到對稱的狀態後，近期竟又跑出線頭，讓她身心俱疲，「眼睛因為閉不起來太乾，導致乾眼症角膜潰瘍角膜破洞，痛苦了8個月要等眼皮降下來。」

▲雪碧有「情色教主」封號。（圖／翻攝自Facebook／方祺媛雪碧）

雪碧透露她的右眼長期處於眼瞼下垂的狀態，先前單獨調整反而因提得太高，造成大小眼。嚴重的是，手術導致眼睛無法閉合，引發嚴重的乾眼症，甚至進一步惡化成角膜潰瘍與破洞，讓她痛苦長達8個月。她無奈地表示，這段期間無論是台灣、上海還是韓國的醫師，都因風險太高而不敢為她重修，甚至要她簽下切結書，因為醫師們都不能擔保會修的好，只能勸她耐心等待眼皮慢慢對稱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雪碧透露自己右眼又出事。（圖／翻攝自Facebook／方祺媛雪碧）

雪碧坦言許多網友不斷攻擊她「整壞了」，讓她不但容貌焦慮加重，更因此陷入憂鬱，吃藥治療超過半年，連正眼看人都不太敢。她表示，雖然過程令人煎熬，但自己已經接受現實，並勇敢面對外界可能的嘲笑，並公開自身的慘痛經歷，希望能提醒那些對整形抱有過度幻想的網友，「一旦整形就回不去了，原生態，才是自主流行，我們永遠跟不上大家的審美標準，你的臉是你自己的，不要盲目跟流行。」