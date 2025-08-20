《角頭》組最狂男團！懷秋被拱領軍4前偶像開唱　承諾全台跑透透「能抱就抱」

記者蕭采薇／台北報導

《角頭》系列全新電影《角頭－鬥陣欸》，19日台北首映會後舉辦派對開心慶功，眾人也推在場的「前男團成員」是元介、張懷秋、潘俊佳、唐振剛組成「角頭男團」，更笑說可以再辦一次唱演會為粉絲獻唱一下，張懷秋大方回應：「可以啊！不排斥啊，我覺得蠻好玩的！」

▲《角頭－鬥陣欸》Afterparty，演員們熱情出席。（圖／曼尼娛樂提供）

演員群高捷、喜翔、黃騰浩、張懷秋、黃尚禾、鄭人碩、唐振剛、吳震亞、王宣、吳念軒、陳萬號、是元介、嘎嘎潘俊佳、大愷吳長愷、張曦帆以及特別演出王陽明開心慶功。也宣布8月21日上映首日開始，劇組即將展開馬拉松宣傳行程，4天跑遍全台7個城市的戲院見面會，是元介將比照鄭人碩寵粉模式「能抱就抱」放送粉絲福利，黃騰浩也做好準備了：「準備迎接熱情轟炸！」

《角頭－鬥陣欸》首映會之後，高捷收到很多朋友回饋好評，開心表示：「當然我們希望大家繼續幫我們推廣，我們還是往三義（票房三億）的方向，我們需要掌聲鼓勵，為我們加油！目前收到的回應都是好的，而且都是真心話！」廣受大家喜愛的「五虎將」這次補足當初成軍的來龍去脈，讓許多《角頭》粉絲感動不已，鄭人碩說：「從《角頭2》到現在陪伴大家一起，沒有消失過！」

▲《角頭－鬥陣欸》王陽明、懷秋。（圖／曼尼娛樂提供）

再度回歸演出的張懷秋，飾演的人氣角色「蠍子」比《角頭－大橋頭》更有魅力，在片中不斷脫口出乎意料、拍案叫絕的電影金句，幽默風格博得滿堂彩，高捷狂讚：「他很受歡迎，蠍子這個角色已經深植人心，那幾句都有把觀眾打到，他是很聰明的演員，很多台詞是他自己即興設計的！」

《角頭－鬥陣欸》首週末即將4天跑遍全台7個城市，第二周也會接力跑遍全台，高捷向中南部粉絲喊話：「我們將要來了！蓄勢待發！希望繼續再創高峰！」第一次要跑夜市掃街的是元介非常期待，也早就聽過去年《角頭－大橋頭》在夜市掃街「人擠沙丁魚」的盛況，「我在宣傳前就被打過預防針了，聽說很激烈，短短一條路要走半小時，所以我已經做好心理準備了！」

▲《角頭－鬥陣欸》Afterparty，演員們熱情出席。（圖／曼尼娛樂提供）



是元介也承諾比照鄭人碩的對於《角頭》粉絲的「寵粉原則」，只要有買電影票支持的觀眾一定會放送滿滿的福利，「能抱就抱，能握手就握手，我也來者不拒，不過我現在很壞，抱一次要幫我分享給朋友三次喔！」

黃騰浩也很期待：「準備迎接熱情轟炸！希望大家會喜歡，認同阿標這個角色，蠻期待在中南部見面！」吳念軒已做足準備迎戰中南部粉絲，「大家對《角頭》作品充滿熱情，我已經準備好體力，把該帶著藥帶好，準備彈性鞋底好走的鞋子了！」他特別呼籲中南部粉絲要多注意補充水分避免中暑，並希望粉絲也要支持夜市攤販，幫助攤販生意變好，「大家可以多來找我們玩，分享給更多人！」