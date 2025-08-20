曾入圍金曲！樂團主唱認「背債上百萬」慘況曝光...粉急伸援手

▲ 「唐貓」的前鼓手兼雙主唱高真TRU推出個人專輯。（圖／好撐音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

曾入圍金曲樂團的「唐貓」的前鼓手兼雙主唱高真TRU，近來以個人名義推出首張全創作專輯《ALIVE》，還同步在社群平台推出《負債人生》短影音系列，毫不避諱地公開為音樂夢想背負百萬債務的真實困境，他坦言即便面對龐大經濟壓力，仍堅持音樂初心，用生命燃燒對藝術的熱情，這份真誠與近乎瘋狂的執著，不僅感動無數粉絲，更有人表示想請他吃飯或是為他募資、想力挺他走過難關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 高真TRU曾負債百萬。（圖／好撐音樂提供）



這張專輯邀集多位金曲級陣容共同打造：包括知名製作人、傳奇作詞人崔惟楷，以及多位金曲入圍音樂人盧思蒨、翁光煒、雷擎等。合作歌手則有R&B女聲王詩安、好友Joyce就以斯，分別在歌曲中展現不同層次的豐富情感張力，為《ALIVE》增添更多音樂風采。

對高真而言，《ALIVE》並非要提供人生的答案，而是希望陪伴每個在路上的人，誠實面對變化與不確定，「活著，不一定全懂，但可以選擇繼續感受、繼續走下去。」

日前高真剛結束在台北的專場演出，他以溫暖性感的嗓音和舞台魅力征服全場，下一站將前往台中，30日也受邀於北流打造的跨國音樂節「 JAM JAM ASIA 」echo stage演出，將與蔡健雅、許光漢等等前輩一同為音樂帶來不一樣的演出，高真也表示十分期待和興奮，並同時也受邀到「潮台北」雙層觀光巴士上，要帶著大家一邊聽他唱歌一邊逛著台北市唱歌給大家聽的特別演出。

