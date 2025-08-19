短劇版《折腰》殺青預告曝光！官方提醒「小孩不准看」先放3吻戲

記者陳芊秀／綜合報導

大陸短劇《折腰》於8月4日宣布正式開拍，16日宣布殺青，大約花了半個月拍完一部戲，同時公開殺青預告（大陸用語：片花）。《折腰》改編自同名小說，原著其實有許多夫妻歡愛的大尺度場面，短劇官方微博發表殺青預告同時強調「小孩不准看」，掀起陸網好奇。

▲短劇版《折腰》8月初開拍，不到半個月已經宣布殺青。（圖／翻攝自微博）

殺青預告中，岳雨婷飾演的「小喬」在浴池中被抓住下巴，又被吳希澤飾演的「魏劭」單手背後環抱，接著男女主角距離越來越靠近，在桌上、床榻親密親吻。短劇也有男主角浸浴桶的鏡頭，男女主角在昏暗簾後肢體交纏，官方微博配文「斯哈斯哈小孩不准看」，同時曬出演員殺青照。

▲短劇版《折腰》殺青預告曝光，官方微博發文「小孩不准看」。（圖／翻攝自微博）

▲短劇《折腰》小喬浴池中被抓住下巴。（圖／翻攝自微博）



▲魏劭單手抱住小喬。（圖／翻攝自微博）



▲短劇《折腰》預告放送3場吻戲。（圖／翻攝自微博）

▲短劇《折腰》拍了男主角浸浴桶的情節。（圖／翻攝自微博）

短劇版《折腰》是否還原小說名場面？成了外界最關注焦點。陸網看完預告留言「是真的刺激啊」、「一定按原著拍，不然我不看」、「好多床戲吻戲」、「看起來短劇版的宣傳點很明確了，就是長劇沒有的那些」、「是不是把電視版不能拍的都拍了？」另外，部分網友注意到殺青預告女主角的古裝，不是深V露肩設計，好奇「衣服是改了嗎，這個衣服好看」。網傳短劇版《折腰》將於10月上線，由於短劇時常更改上架日期，最終還是要等到實際播出才確定。

▲短劇版《折腰》預告引發陸網討論。（圖／翻攝自微博）